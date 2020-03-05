У агента Роналду прошли обыски

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05 марта 2020, 09:12

Сообщается, что португальские правоохранительные органы провели обыски в клубах «Порту», «Бенфика», «Спортинг» в рамках расследования налоговых преступлений.

Всего прошло 76 обысков у 24 юридических и 23 физических лиц. Операция по изъятию документов, как цифровых, так и на бумажных носителях, связанных по данному делу, произошла и в офисе известного агента Жорже Мендеша, который представляет интересы форварда «Ювентуса» .

Основное подозрение заключается в том, что клубы, спортивные корпорации, агенты, игроки, тренеры, спортивные директора прибегают к якобы фиктивным бухгалтерским документам для увеличения расходов для ухода от налогов.