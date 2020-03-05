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У агента Роналду прошли обыски

05 марта 2020, 09:12

Сообщается, что португальские правоохранительные органы провели обыски в клубах «Порту», «Бенфика», «Спортинг» в рамках расследования налоговых преступлений.

Всего прошло 76 обысков у 24 юридических и 23 физических лиц. Операция по изъятию документов, как цифровых, так и на бумажных носителях, связанных по данному делу, произошла и в офисе известного агента Жорже Мендеша, который представляет интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Основное подозрение заключается в том, что клубы, спортивные корпорации, агенты, игроки, тренеры, спортивные директора прибегают к якобы фиктивным бухгалтерским документам для увеличения расходов для ухода от налогов. 

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Все комментарии
Columb
Columb
05 марта в 17:03
Давно пора.
sir_Alex
sir_Alex ответил вячеслав остапенко
05 марта в 14:47
Правильно делают
Кто именно: агенты или полиция?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
05 марта в 11:35
В Италии не забалуешь, вон Месси на этом целый бизнес открыл и доит Барселону
galem72
galem72
05 марта в 11:05
Мендеш — та ещё муть. Он везде свои ручонки засунул и стригёт агентские. Даже с китайцами зарешал биз в Португалии и поставляет игроков в их Вульвер. Кажется, у власти меньше возможностей, чем у этого воротилы.
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 10:39
Молодцы, научились у испанской налоговой.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
05 марта в 10:20
Правильно делают
cska minus
cska minus ответил Belgie2009
05 марта в 10:04
Или Шампунь
Belgie2009
Belgie2009 ответил cska minus
05 марта в 10:01
Или чипсы лайс с ложками
cska minus
cska minus
05 марта в 09:32
Как обычно найдут только гель.
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