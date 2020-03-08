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Ещенко: «Стать наставником Академии? Почему нет?»

сегодня, 10:45

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко порассуждал на тему возможной тренерской карьеры. 

Тренерское будущее? Пока об этом не думаю. Но стараюсь узнавать как можно больше: раньше была итальянская система, теперь немецкая. Потом это обязательно пригодится. Кто бы что ни говорил, но каждый игрок, завершивший карьеру, скучает по футболу. Многие, с кем общаюсь, советуют: «Пока есть возможность, будь в футболе. Даже если не играешь и не тренируешься. Просто будь!»

Стать наставником Академии? Почему нет? Было бы замечательно закончить игровую карьеру в «Спартаке» и начать работать в Академии. Потом, условно, помогать в «Спартаке-2», а если пойму, что это мое, то дорасти до основной команды. Я ведь уже отучился на тренера, получил категорию А. На учебе была возможность провести несколько занятий в роли главного тренера. Оказывается, конспект делать очень тяжело! Пришлось повозиться с компьютером. Так что у меня обязательно будет помощник. (Смеется.)

Ранее Ещенко рассказал о своей мотивации.  

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