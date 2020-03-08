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Ещенко: «„Краснодар“ — хорошая команда»

сегодня, 11:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 16:30 Не начался

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал предстоящий против «Краснодара» в 21-м туре РПЛ

«Краснодар» — хорошая команда, сейчас на втором месте и показывает комбинационный футбол. Думаю, матч получится ярким, со множеством моментов у тех и других ворот. Конечно, хочется продолжить победную серию.

Краснодар — не чужой город? Мне многие города не чужие! «Принципиальности» по отношению к «быкам» у меня нет. Вот если бы выступал за «Кубань», была бы. К тому же у нас сейчас все матчи определяющие. Нужно побеждать в каждом туре, а в мае посмотрим, какое место удастся занять.

Ранее Ещенко рассказал о своей мотивации играть в футбол. 

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 18:43
Ставлю на результативную ничью...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил МапС
сегодня в 14:59
Жаль, что можем Краснодар притормозить в погоне за Зенитом, но всё-таки хочется победы Спартака! Завтра буду на Открывашке.
Рады будем любому исходу.....
Лишь бы Лапочкин особо не чудил....
112910415
112910415
сегодня в 14:56
даже чуть больше, чем просто хорошая !
но и Спартак-то не лыком шит !
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 13:41
Лапочкину - тройное свинское УРА!
МапС
МапС ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:33
Матч с заведомо хорошим результатом для болельщиков Зенита....))) Либо Краснодар "притормозит" в гонке за флагманом и гегемоном.... Либо Спартак в 6-й раз проиграет на "Открытии" в чемпионате....(хотя при Лапочкине вероятность этого 0,00000000000000000000000000000000000000000000000%)
Жаль, что можем Краснодар притормозить в погоне за Зенитом, но всё-таки хочется победы Спартака! Завтра буду на Открывашке.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:56
Краснодар хорошая команда , но побеждать их можно и нужно! Побед и успехов Спартаку!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:44
давно он в краснадаре то?)))))))))))) админ ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:34, ред.
Матч с заведомо хорошим результатом для болельщиков Зенита....)))
Либо Краснодар "притормозит" в гонке за флагманом и гегемоном....
Либо Спартак в 6-й раз проиграет на "Открытии" в чемпионате....(хотя при Лапочкине вероятность этого 0,00000000000000000000000000000000000000000000000%)
Ablom
Ablom
сегодня в 11:29
Есть надежда, что Краснодар спустит свиней на землю.
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