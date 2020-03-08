Ещенко: «„Краснодар“ — хорошая команда»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал предстоящий против «Краснодара» в 21-м туре РПЛ.
«Краснодар» — хорошая команда, сейчас на втором месте и показывает комбинационный футбол. Думаю, матч получится ярким, со множеством моментов у тех и других ворот. Конечно, хочется продолжить победную серию.
Краснодар — не чужой город? Мне многие города не чужие! «Принципиальности» по отношению к «быкам» у меня нет. Вот если бы выступал за «Кубань», была бы. К тому же у нас сейчас все матчи определяющие. Нужно побеждать в каждом туре, а в мае посмотрим, какое место удастся занять.
Ранее Ещенко рассказал о своей мотивации играть в футбол.
Лишь бы Лапочкин особо не чудил....
Лишь бы Лапочкин особо не чудил....
но и Спартак-то не лыком шит !
но и Спартак-то не лыком шит !
Либо Краснодар "притормозит" в гонке за флагманом и гегемоном....
Либо Спартак в 6-й раз проиграет на "Открытии" в чемпионате....(хотя при Лапочкине вероятность этого 0,00000000000000000000000000000000000000000000000%)
Либо Краснодар "притормозит" в гонке за флагманом и гегемоном....
Либо Спартак в 6-й раз проиграет на "Открытии" в чемпионате....(хотя при Лапочкине вероятность этого 0,00000000000000000000000000000000000000000000000%)