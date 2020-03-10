«Ротор» и «Торпедо» потеряли очки. Итоги 26-го тура ФНЛ

Завершились матчи 26-го тура первенства ФНЛ.
«Енисей» — «Шинник» 1:3
Голы: Лескано Хуан Эдуардо 90+2 — Щербаков Константин 12, Эктов Александр 53, Пухов Тимур 76
«Химки» — «Томь» 3:0
Голы: Барков Дмитрий 45+2, Смирнов Александр 70, Смирнов Александр 76
«Нижний Новгород» — «Балтика» 0:0
«Авангард» — «Торпедо» 2:2
Голы: Ковалев Константин 62, Машуков Хачим 64 — Руденко Александр 3, Сергеев Иван 26
«Ротор» — «Нефтехимик» 1:1
Голы: Муллин Камиль 31 — Уридия Мераби 74
«Мордовия» — «СКА-Хабаровск» 2:3
Голы: Климов Игорь 42, Мухаметшин Рустем 77 — Гащенков Михаил 9, Базелюк Константин 17, Малеев Артемий 20
«Армавир» — «Факел» 1:0
Гол: Поляков Олег 37
«Чайка» — «Луч» 1:1
Голы: Безденежных Игорь 79 — Сетрак Акопян 30
«Текстильщик» — «Спартак-2» 1:1
Голы: Батов Максим 21 — Дьяков Виталий 52
«Краснодар-2» — «Чертаново» 1:2
Голы: Онугха Герман 73 — Сарвели Владислав 43, Редькович Дмитрий 56