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«Ювентус» начал переговоры по трансферу Икарди

12 марта 2020, 14:40

«Ювентус» начал переговоры по трансферу форварда «Интера» Мауро Икарди, выступающего за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи обсуждает этот вопрос с агентом и женой игрока Вандой Нарой, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Икарди не хочет в дальнейшем играть за ПСЖ, он предпочитает продолжить карьеру в Италии. При этом «Интер» планирует продать нападающего следующим летом. Сумма трансфера может составить 65 миллионов евро.  

Согласно данным СМИ, помимо «Юве», на Икарди претендует «Челси». Сообщалось, что лондонцы рассматривают возможность приобретения игрока ближайшим летом.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил sihafazatron
12 марта в 18:49
он переобуется быстренько и все норм будет)))
Как с Роналду....
Lucky luciano
Lucky luciano
12 марта в 16:23
форвард классный,но гнилой характер и его супруга та еще
sihafazatron
sihafazatron ответил Vladimir808
12 марта в 15:27
Князь не допустит!!!)
он переобуется быстренько и все норм будет)))
Cympak-05
Cympak-05
12 марта в 15:15
Самый лучший вариант для Ювентуса
DEIVID
DEIVID
12 марта в 14:46
Кто побывает в норе при переговорах?
Hoyar
Hoyar
12 марта в 14:44
Ахаха
Vladimir808
Vladimir808
12 марта в 14:42
Князь не допустит!!!)
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