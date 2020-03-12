«Ювентус» начал переговоры по трансферу Икарди

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12 марта 2020, 14:40

«Ювентус» начал переговоры по трансферу форварда «Интера» , выступающего за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи обсуждает этот вопрос с агентом и женой игрока Вандой Нарой, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Икарди не хочет в дальнейшем играть за ПСЖ , он предпочитает продолжить карьеру в Италии. При этом «Интер» планирует продать нападающего следующим летом. Сумма трансфера может составить 65 миллионов евро.