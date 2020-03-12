«Ювентус» начал переговоры по трансферу Икарди

«Ювентус» начал переговоры по трансферу форварда «Интера» Мауро Икарди, выступающего за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи обсуждает этот вопрос с агентом и женой игрока Вандой Нарой, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что Икарди не хочет в дальнейшем играть за ПСЖ, он предпочитает продолжить карьеру в Италии. При этом «Интер» планирует продать нападающего следующим летом. Сумма трансфера может составить 65 миллионов евро.
Согласно данным СМИ, помимо «Юве», на Икарди претендует «Челси». Сообщалось, что лондонцы рассматривают возможность приобретения игрока ближайшим летом.