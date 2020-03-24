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«Челси» сделал предложение «Барселоне» по Коутиньо

вчера, 12:43

Daily Mirror сообщает, что полузащитник Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Челси». 

Хавбек «Барселоны» в данный момент выступает за «Баварию» на правах аренды. 

Отмечается, что лондонский клуб уже сделал предложение каталонцам по трансферу бразильского игрока. 

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:34
Да скорее всего только в аренду.
Mangur
Mangur
вчера в 15:35
Без комментариев
VIPded
VIPded
вчера в 13:09
Будем поглядеть...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:52
Надо соглашаться.
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:44, ред.
Обмен на Педру?)))
Трансфер так себе.Разве Лэмпс задумал прям солидную продажу летом.Тем более на позиции 10-ки в Челси есть аж 3 игрока. Нужны скорее игроки на фланг и центр. нападающий.
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