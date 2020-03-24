«Челси» сделал предложение «Барселоне» по Коутиньо

Daily Mirror сообщает, что полузащитник Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Челси».
Хавбек «Барселоны» в данный момент выступает за «Баварию» на правах аренды.
Отмечается, что лондонский клуб уже сделал предложение каталонцам по трансферу бразильского игрока.
Трансфер так себе.Разве Лэмпс задумал прям солидную продажу летом.Тем более на позиции 10-ки в Челси есть аж 3 игрока. Нужны скорее игроки на фланг и центр. нападающий.
Трансфер так себе.Разве Лэмпс задумал прям солидную продажу летом.Тем более на позиции 10-ки в Челси есть аж 3 игрока. Нужны скорее игроки на фланг и центр. нападающий.