«Челси» сделал предложение «Барселоне» по Коутиньо

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вчера, 12:43

Daily Mirror сообщает, что полузащитник может продолжить карьеру в «Челси».

Хавбек «Барселоны» в данный момент выступает за «Баварию» на правах аренды.

Отмечается, что лондонский клуб уже сделал предложение каталонцам по трансферу бразильского игрока.