Самедов: «Провожу время с семьёй во время карантина»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» рассказал, чем занимается на карантине:

Нахожусь дома за городом, особо ничего не делаю. Провожу время с семьей, сидим, ждем развития событий, смотрим телевизор.

Что касается ресторана «Сирень», мы закрылись, как и все. Выполнили все рекомендации. Все работники распущены. Убытки обсудим и разберем в своем кругу. Когда все закончится, то планирую просто открыться и продолжать. С этим проблем нет. Просто пока, к сожалению, никто не понимает, как долго все продлится.