Цорн: «Тедеско создал вокруг себя хорошую атмосферу»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о наставнике «красно-белых» :

Он создал вокруг себя хорошую спортивную атмосферу, очень заинтересован в благополучии всего клуба. Поэтому в свободное от тренировок время по собственной инициативе он собрал всех тренеров клуба — в том числе из Академии — и дал им свои наставления, чтобы объяснить свои принципы. Если главный тренер так предан и находит время на такие вещи, то это будет отлично принято всеми специалистами в клубе. Он очень хорошо работает с молодыми игроками, которых мы продвигаем и хотим развивать, и, возможно, когда-нибудь их выгодно продадим. На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная, общение с тренерским штабом — отличное.