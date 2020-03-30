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Цорн: «Тедеско создал вокруг себя хорошую атмосферу»

сегодня, 16:32

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о наставнике «красно-белых» Доменико Тедеско:

Он создал вокруг себя хорошую спортивную атмосферу, очень заинтересован в благополучии всего клуба. Поэтому в свободное от тренировок время по собственной инициативе он собрал всех тренеров клуба — в том числе из Академии — и дал им свои наставления, чтобы объяснить свои принципы. Если главный тренер так предан и находит время на такие вещи, то это будет отлично принято всеми специалистами в клубе. Он очень хорошо работает с молодыми игроками, которых мы продвигаем и хотим развивать, и, возможно, когда-нибудь их выгодно продадим. На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная, общение с тренерским штабом — отличное.

Ранее Цорн вспомнил свое назначение в «Спартак». 

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makkie
makkie
сегодня в 16:37
Профессионализм Тедеско и не вызывает вопросов.
Настоящий фанатик своего дела, лэптоп, революционер в футболе.
Пусть всё получится!
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