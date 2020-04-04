ГлавнаяНовости

«Милан» планирует подписать защитника «Селтика» Аэра

04 апреля 2020, 17:49

По информации Calciomercato, «Милан» намерен приобрести защитника «Селтика» Кристофера Аэра.

Сообщается, что руководство и тренерский штаб «россонери» впечатлены игрой 21-летнего футболиста и готовы приобрести его в ближайшее трансферное окно. «Селтик» в свою очередь не хочет терять игрока основы, но может отпустить Криса за солидную сумму.

В текущем сезоне Аэр сыграл в 49 матчах, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Ранее стало известно, что «Милан» планирует приобрести хавбека «Барселоны» Ракитича.

Все новости
СлухиРайола близок к завершению сделки по переходу Погба в «Реал»
Сегодня, 13:20 Комментарии7
Слухи«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 млн евро
Сегодня, 11:36 Комментарии10
Эмир Катара установил запрет в ПСЖ на продажу Мбаппе этим летом
Сегодня, 10:56 Комментарии15
«Милан» не будет покупать Ракитича из-за его высоких требований по зарплате
Сегодня, 08:41 Комментарии7
Слухи«Барселона» не собирается продавать Гризманна
Сегодня, 08:30 Комментарии11
СлухиБернардески покинет «Ювентус»
Сегодня, 00:49 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
04 апреля в 22:22
удачи
VIPded
VIPded
04 апреля в 19:08
Удачи Миланчику!!!
ДСА
ДСА
04 апреля в 18:33
Дёшево не отдадут.
drug01
drug01
04 апреля в 18:03
Надо брать пока все ждут....
beefs
beefs
04 апреля в 17:51
подбор игроков продолжается
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100