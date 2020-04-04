«Милан» планирует подписать защитника «Селтика» Аэра

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04 апреля 2020, 17:49

По информации Calciomercato, «Милан» намерен приобрести защитника «Селтика» Кристофера Аэра.

Сообщается, что руководство и тренерский штаб «россонери» впечатлены игрой 21-летнего футболиста и готовы приобрести его в ближайшее трансферное окно. «Селтик» в свою очередь не хочет терять игрока основы, но может отпустить Криса за солидную сумму.

В текущем сезоне Аэр сыграл в 49 матчах, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Ранее стало известно, что «Милан» планирует приобрести хавбека «Барселоны» Ракитича.