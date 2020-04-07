Рами: «Сочи меня удивил, в 30 минутах от моря – горы, покрытые снегом»

Защитник «Сочи» Адиль Рами поделился впечатлениями от города.
Сочи великолепный город, очень удивил меня. Я был поражен тем, что в 30 минутах от моря – горы, покрытые снегом. Про стадион я даже не говорю. Очень приятное место.
Самому клубу пока не хватает инфраструктуры, ведь он очень молодой. Однако здесь очень профессиональный подход ко всему, базу построили к чемпионату мира 2018 года, соответственно здесь есть все необходимое.
Рами прибыл в «Сочи» с недолеченной травмой. Недавно о восстановлении француза высказался главный тренер команды Владимир Федотов.
главное, про футбол не думай ( это такая спортивная игра с мячиком )
главное, про футбол не думай ( это такая спортивная игра с мячиком )