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Рами: «Сочи меня удивил, в 30 минутах от моря – горы, покрытые снегом»

сегодня, 09:40

Защитник «Сочи» Адиль Рами поделился впечатлениями от города.

Сочи великолепный город, очень удивил меня. Я был поражен тем, что в 30 минутах от моря – горы, покрытые снегом. Про стадион я даже не говорю. Очень приятное место.

Самому клубу пока не хватает инфраструктуры, ведь он очень молодой. Однако здесь очень профессиональный подход ко всему, базу построили к чемпионату мира 2018 года, соответственно здесь есть все необходимое.

Рами прибыл в «Сочи» с недолеченной травмой. Недавно о восстановлении француза высказался главный тренер команды Владимир Федотов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:54
отдыхай
главное, про футбол не думай ( это такая спортивная игра с мячиком )
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:32
Теперь, увидев эти красоты, на футбол окончательно можно забить и наслаждаться жизнью, получая халявные бабки.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:20
Не жил в гористой местности
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:52
А еще можно получать зарплату ничего не делая и тратить её на море и горы.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:47
это красивая заставка))) жди сюрпризов ))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:44
Ещё многому удивишься.
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