Рами: «Сочи меня удивил, в 30 минутах от моря – горы, покрытые снегом»

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сегодня, 09:40

Защитник «Сочи» Адиль Рами поделился впечатлениями от города.

Сочи великолепный город, очень удивил меня. Я был поражен тем, что в 30 минутах от моря – горы, покрытые снегом. Про стадион я даже не говорю. Очень приятное место.

Самому клубу пока не хватает инфраструктуры, ведь он очень молодой. Однако здесь очень профессиональный подход ко всему, базу построили к чемпионату мира 2018 года, соответственно здесь есть все необходимое.

Рами прибыл в «Сочи» с недолеченной травмой. Недавно о восстановлении француза высказался главный тренер команды Владимир Федотов.