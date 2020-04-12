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Гаттузо: «Однажды я был близок к переходу в „Бока Хуниорс“»

сегодня, 09:38

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал, что будучи игроком, мог перейти в аргентинский «Бока Хуниорс».

Не секрет, что «Бока Хуниорс» всегда вызывал у меня восхищение. Мне повезло сыграть против «Боки» и завоевать Межконтинентальный кубок. Также я играл против них в товарищеском матче в Германии.

Я был близок к переходу в «Боку» в 2012 году, но моя жена руководит хозяйством — она меня не отпустила. Наши дети были слишком малы тогда, поэтому семейная ситуация не способствовала переходу.

Ранее Гаттузо лично отказался от зарплаты, чтобы помочь сотрудникам «Наполи».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:26
это он свой сон рассказал)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:39
Не срослось - это бывает!!!
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