Гаттузо: «Однажды я был близок к переходу в „Бока Хуниорс“»

Главный тренер «Наполи» рассказал, что будучи игроком, мог перейти в аргентинский «Бока Хуниорс».

Не секрет, что «Бока Хуниорс» всегда вызывал у меня восхищение. Мне повезло сыграть против «Боки» и завоевать Межконтинентальный кубок. Также я играл против них в товарищеском матче в Германии.

Я был близок к переходу в «Боку» в 2012 году, но моя жена руководит хозяйством — она меня не отпустила. Наши дети были слишком малы тогда, поэтому семейная ситуация не способствовала переходу.