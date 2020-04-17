Директор «Байера»: «Стоимость Хаверца не изменится, несмотря на кризис»

Исполнительный директор «Байер» Фернандо Карро заявил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, не повлияет на сумму возможного трансфера 20-летнего хавбека команды .

Кай – футболист топ-класса. А такие игроки остаются ценными, потому что их не так много. Я предполагаю, что снижение рыночной стоимости игроков не отразится на трансферных суммах в случаях с топ-футболистами.

Мы по-прежнему счастливы, что он с нами, и, конечно, хотели бы, чтобы он оставался в «Байере» как можно дольше. Вы должны постараться удержать его, но желание игрока тоже нужно уважать.