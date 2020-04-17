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Директор «Байера»: «Стоимость Хаверца не изменится, несмотря на кризис»

сегодня, 03:38

Исполнительный директор «Байер» Фернандо Карро заявил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, не повлияет на сумму возможного трансфера 20-летнего хавбека команды Кая Хаверца.

Кай – футболист топ-класса. А такие игроки остаются ценными, потому что их не так много. Я предполагаю, что снижение рыночной стоимости игроков не отразится на трансферных суммах в случаях с топ-футболистами.

Мы по-прежнему счастливы, что он с нами, и, конечно, хотели бы, чтобы он оставался в «Байере» как можно дольше. Вы должны постараться удержать его, но желание игрока тоже нужно уважать.

Напомним, вчера Хаверц признался, что готов сделать «большой шаг» в своей карьере.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:09
Тогда придётся ему у аспириновых пока играть...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:56
Хеверц сильный футболист.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:54
Изменится, обязательно изменится.
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