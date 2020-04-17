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Буффон продлил контракт с «Ювентусом»

сегодня, 12:30

Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон согласовал новый контракт с туринским клубом.

Договоренность о продлении соглашения на один год была достигнута во время телефонного разговора с президентом клуба Андреа Аньелли. Новый контракт вратаря будет подписан на тех же условиях, что и нынешний.

Официально контракт будет подписан после того, как ситуация в Италии, связанная с пандемией коронавируса, стабилизируется.

Ранее легенда «Ромы» Франческо Тотти заявил, что Буффон хочет играть до 50 лет.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:17
Это просто героизм
VIPded
VIPded
сегодня в 14:08
Буфф вечный...)))
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 13:51
Дай дорогу молодым старый.
Никакой лч не будет
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:51, ред.
Буфонище продлит контрактище...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:42
Шо, опять???
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:21
Самое удивительное,но Буф в свои годы не становится лучше( что естественно),так он и хуже не стал!!!!!!!!!!!!!!! Так что,пущай пылит старина - борозды не испортит!!!
w583g__k4ahb
w583g__k4ahb
сегодня в 13:16
Отлично! Можно третьем вратарем пожизненно быть.
матос
матос
сегодня в 13:10
И всё равно "Ушастый кубок" не выиграет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:04
Рад за ветерана!
Comdiv
Comdiv
сегодня в 12:52
Удачи Буффону!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:52
Буффон он и в Италии Буффффон...).
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 12:47
не надо скромничать с заголовком !!! буффон продлил контракт со скамейкой ювентуса - вот так будет честнее. человек то в самом расцвете сил а играет у Сарри один молодняк , совсем юные Роналду , Матьюди , Бонуччи ... несправедливо
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 12:36
И в следующем сезоне будет спасать, когда тренер доверит ему место в воротах. GB не подведет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:35
буф -легенда!! пусть играет пока не надоест!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:32
Поздравляю легенду Юве!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:31
Буфон и Юве до пенсии
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