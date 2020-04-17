Буффон продлил контракт с «Ювентусом»

Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон согласовал новый контракт с туринским клубом.
Договоренность о продлении соглашения на один год была достигнута во время телефонного разговора с президентом клуба Андреа Аньелли. Новый контракт вратаря будет подписан на тех же условиях, что и нынешний.
Официально контракт будет подписан после того, как ситуация в Италии, связанная с пандемией коронавируса, стабилизируется.
Ранее легенда «Ромы» Франческо Тотти заявил, что Буффон хочет играть до 50 лет.
Никакой лч не будет
Никакой лч не будет