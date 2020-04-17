Буффон продлил контракт с «Ювентусом»

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сегодня, 12:30

Легенда «Ювентуса» согласовал новый контракт с туринским клубом.

Договоренность о продлении соглашения на один год была достигнута во время телефонного разговора с президентом клуба Андреа Аньелли. Новый контракт вратаря будет подписан на тех же условиях, что и нынешний.

Официально контракт будет подписан после того, как ситуация в Италии, связанная с пандемией коронавируса, стабилизируется.

Ранее легенда «Ромы» Франческо Тотти заявил, что Буффон хочет играть до 50 лет.