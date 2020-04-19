«Челси» может заплатить 20 млн фунтов за Вальдшмидта

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы его команда пополнилась нападающим «Фрайбурга» Лукой Вальдшмидтом. Лэмпард следил за игрой форварда и намерен добиться его переезда на «Стэмфорд Бридж». Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает источник со ссылкой на The Sun.
Также стало известно, что «Челси» заинтересован в услугах форварда «Наполи» Дриса Мертенса. По данным прессы, лондонцы уже сделали предложение игроку.
В этом году 5(3 пенальти) голов в 15 играх.
В этом году 5(3 пенальти) голов в 15 играх.