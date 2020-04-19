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«Челси» может заплатить 20 млн фунтов за Вальдшмидта

19 апреля 2020, 20:59

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы его команда пополнилась нападающим «Фрайбурга» Лукой Вальдшмидтом. Лэмпард следил за игрой форварда и намерен добиться его переезда на «Стэмфорд Бридж». Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает источник со ссылкой на The Sun.

Также стало известно, что «Челси» заинтересован в услугах форварда «Наполи» Дриса Мертенса. По данным прессы, лондонцы уже сделали предложение игроку.

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Cap700
Cap700
20 апреля в 00:38
Нормально.
13ROS13
13ROS13
19 апреля в 23:17
Значит Челси так нужно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 22:31
Я бы сверху ещё один миллион добавил, но при условии, что он сменит фамилию
dimagas2
dimagas2 ответ Bulat Pirgalin (раскрыть)
19 апреля в 21:24, ред.
Смотрел стату вообще ни о чем,максимум 9 голов за сезон забивал.
В этом году 5(3 пенальти) голов в 15 играх.
Bulat Pirgalin
Bulat Pirgalin
19 апреля в 21:14
Что за птица зта Вальдшнеп ???
dimagas2
dimagas2
19 апреля в 21:14
Сан это не тот источник которому стоит доверять.
ДСА
ДСА
19 апреля в 21:00
Смешные деньги для Челси.
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