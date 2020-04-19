«Челси» может заплатить 20 млн фунтов за Вальдшмидта

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19 апреля 2020, 20:59

Главный тренер «Челси» хочет, чтобы его команда пополнилась нападающим «Фрайбурга» . Лэмпард следил за игрой форварда и намерен добиться его переезда на «Стэмфорд Бридж». Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает источник со ссылкой на The Sun.

Также стало известно, что «Челси» заинтересован в услугах форварда «Наполи» . По данным прессы, лондонцы уже сделали предложение игроку.