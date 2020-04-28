«Ньюкасл» готов платить Кулибали € 12 млн в год

«Ньюкасл» предложил контракт защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает источник со ссылкой на Le10sport. Отмечается, что «сороки» готовы платить игроку 12 миллионов евро в год.
«Ньюкасл», вероятно, вскоре перейдет в собственность инвесторов из Саудовской Аравии. Ожидается, что новое руководство клуба пополнит состав «сорок» звездными футболистами. В частности, «Ньюкасл», по слухам, претендует на форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Также сообщалось об интересе «сорок» к нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу.