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«Ньюкасл» готов платить Кулибали € 12 млн в год

сегодня, 15:52

«Ньюкасл» предложил контракт защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает источник со ссылкой на Le10sport. Отмечается, что «сороки» готовы платить игроку 12 миллионов евро в год.

«Ньюкасл», вероятно, вскоре перейдет в собственность инвесторов из Саудовской Аравии. Ожидается, что новое руководство клуба пополнит состав «сорок» звездными футболистами. В частности, «Ньюкасл», по слухам, претендует на форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Также сообщалось об интересе «сорок» к нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:04
что то не то скушал нью) он стоит ровно половину))
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 17:47, ред.
Ньюкасл мешком не был и никогда им не будет!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:44
Мешки пошли в ход.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 17:19
12 млн-много, за такого игрока много.
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
сегодня в 16:58
К гадалки не ходи!
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 16:50
Намечается летний наплыв " С детства за Ньюкасл "
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
сегодня в 16:18
а катарцы из ПСЖ вроде 7-8,5 лишь дают оклад ему?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:02
Не тот игрок на которого нужно делать ставку.
Clavан
Clavан
сегодня в 15:54
Солидная зарплата для Кулибали.
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