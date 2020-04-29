«Ньюкасл» готов платить Почеттино 19 млн фунтов в год

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сегодня, 18:06

«Ньюкасл» продолжает поиски нового тренера, пишет Sky Sports.

Если арабские инвесторы смогут выкупить клуб, то «сорок» может возглавить бывший наставник «Тоттенхэма» . Сообщается, что потенциальные владельцы клубы готовы платить аргентинцу 19 млн фунтов в год.