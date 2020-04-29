«Ньюкасл» готов платить Почеттино 19 млн фунтов в год

«Ньюкасл» продолжает поиски нового тренера, пишет Sky Sports.
Если арабские инвесторы смогут выкупить клуб, то «сорок» может возглавить бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Сообщается, что потенциальные владельцы клубы готовы платить аргентинцу 19 млн фунтов в год.
думаете шейховские лярды превратят ньюкасл в ТОП клуб по мгновению Ока? им бы в четверку бы попасть хотя бы 4 место занять, или вот когда шейхи купят и писать? потому что Эшли может еще и не продать их, а все уже размечтались, все с детства за ньюкасл как многие тут в МС утверждают что они еще с тех времен, когда МС в третьей лиге играл.
PS спуститесь с небе на землю.
думаете шейховские лярды превратят ньюкасл в ТОП клуб по мгновению Ока? им бы в четверку бы попасть хотя бы 4 место занять, или вот когда шейхи купят и писать? потому что Эшли может еще и не продать их, а все уже размечтались, все с детства за ньюкасл как многие тут в МС утверждают что они еще с тех времен, когда МС в третьей лиге играл.
PS спуститесь с небе на землю.