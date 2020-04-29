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«Ньюкасл» готов платить Почеттино 19 млн фунтов в год

сегодня, 18:06

«Ньюкасл» продолжает поиски нового тренера, пишет Sky Sports.

Если арабские инвесторы смогут выкупить клуб, то «сорок» может возглавить бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Сообщается, что потенциальные владельцы клубы готовы платить аргентинцу 19 млн фунтов в год.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:47
и денежная волна накрыла)))
DXTK
DXTK
сегодня в 19:34
А чего это решили все что Почеттино им выиграет какой то трофей? он что что-то выиграл с Тоттенхэмом или теперь выход в финал ЛЧ это трофей. он по прежнему хороший специалист но не ТОП тренер.

думаете шейховские лярды превратят ньюкасл в ТОП клуб по мгновению Ока? им бы в четверку бы попасть хотя бы 4 место занять, или вот когда шейхи купят и писать? потому что Эшли может еще и не продать их, а все уже размечтались, все с детства за ньюкасл как многие тут в МС утверждают что они еще с тех времен, когда МС в третьей лиге играл.

PS спуститесь с небе на землю.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 19:33
у так от
VIPded
VIPded
сегодня в 18:58
Шейхи могут...
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:57
Нашли нефть, газ!
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN ответ Penumbr4 (раскрыть)
сегодня в 18:56
Старый Ньюкасл Юнайтед!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:53
Откуда деньги во время кризиса...
Penumbr4
Penumbr4
сегодня в 18:37
Новый MC?
112910415
112910415
сегодня в 18:36
возможен феерический взлёт !
particular
particular
сегодня в 18:29, ред.
С такими выплатами тренеру, новые владельцы, наверняка, собрались потешить свои амбиции титулами, а клубный музей пополнить евротрофеями..:))
ДСА
ДСА
сегодня в 18:13
Даже китайцы тренерам столько не платят.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:11
Если правда то не откажет.
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