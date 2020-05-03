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Аршавин: «Мертезакер с Подольски очень меня любили»

сегодня, 21:22

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о дружбе с защитником Пером Мертезакером, с которым они вместе выступали за лондонский клуб.

Я был, наверное, самым любимым его футболистом. Он всегда радовался, когда видел меня на тренировках, кричал матерные слова. Они меня с Подольски очень любили. Плюс наша антропометрия — два метра и метр семьдесят. Он меня иногда на руки брал, носил как маленького ребенка.

Пер был очень веселый, жизнерадостный, компенсировал свой недостаток скорости великолепным чтением игры. Это такой немецкий Виктор Онопко.

Недавно Аршавин поделился воспоминаниями о периоде выступлений за краснодарскую «Кубань».

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drug01
drug01
сегодня в 21:24
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