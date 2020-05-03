Аршавин: «Мертезакер с Подольски очень меня любили»

Бывший игрок «Арсенала» поделился воспоминаниями о дружбе с защитником , с которым они вместе выступали за лондонский клуб.

Я был, наверное, самым любимым его футболистом. Он всегда радовался, когда видел меня на тренировках, кричал матерные слова. Они меня с Подольски очень любили. Плюс наша антропометрия — два метра и метр семьдесят. Он меня иногда на руки брал, носил как маленького ребенка.

Пер был очень веселый, жизнерадостный, компенсировал свой недостаток скорости великолепным чтением игры. Это такой немецкий Виктор Онопко.