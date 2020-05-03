Смертин: «Чех не производил впечатления спортсмена как такового»

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился воспоминаниями о своей игре за «Челси» (с 2003 по 2006 год), а также рассказал о знакомстве с голкипером Петром Чехом.
Я уверен, что тогда «Челси» был сильнее «Арсенала». Чем? Наградами. Сезон был великолепен. Он обкатывался быстро, молниеносно и по-чемпионски. Кого ни возьми — звезда. Что касается Петра Чеха, мы с ним жили в гостинице, потому что приехали из Франции, и у нас не было квартир. Мы общались на французском, ужинали вместе. Он не производил впечатления спортсмена как такового. Мы с ним обсуждали политику, те традиции, на которых он был взрощен. Он был молод, я помню его еще по игре во Франции.
Как вратарь, он потрясающий, стабильный. Несмотря на молодость, у него были антропологические данные, прыгучесть, он хорошо играл на выходе из ворот. Было ли понятно, что это игрок на 11 сезонов в «Челси»? Нет, у меня не было такой уверенности. Я мог бы говорить так о других футболистах, но чтобы брать во внимание вратаря… Особенно в Англии, где атлетичные футболисты и нужно вступать в единоборства за пределами вратарской. Очень тяжело было рассматривать его на перспективу. Рекорд АПЛ по количеству сухих матчей — это не только его заслуга. Нужно учитывать оборонительные редуты «Челси», мяч в ошметках иногда ему прилетал.
Также недавно Алексей рассказал о Жозе Моуриньо, под руководством которого играл в «Челси».