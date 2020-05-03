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Олимпийская чемпионка Лебедева отреагировала на слова Уткина о Волгограде

сегодня, 19:43

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева прокомментировала заявление блогера Василия Уткина о Волгограде. Уткин назвал Волгоград городом гопников и отметил, что ему совершенно безразлична судьба местного «Ротора».

Уткин всегда провоцирует «Ротор». Конечно, мне это неприятно слышать. Мы можем сколько угодно критиковать футболистов, но на чемпионате мира, когда наши начали выигрывать, появилась внутренняя гордость. Какая-то эйфория.

Уткин строит свой пиар на том, чтобы кого-то позлить. Если мы считаем себя гопниками, то конечно, сейчас все заведемся и начнем его полоскать. Кто-то будет угрожать. Начнется перепалка. Возможно, Уткину это и надо, чтобы его лишний раз вспомнили. Отвечу, как спортсменка. Когда тебя специально провоцируют, самое лучшее — показывать результат. Этим ты убиваешь все разговоры. Если цепляться за сплетни, то сам будешь опускаться до этого уровня.

В прошлом году я один раз была на «Роторе», но у меня есть много друзей, которые ходят семьями на стадион. Возрождаются футбольные традиции. Я не считаю, что у нас гопники. Гопники — это как раз слово из 90-х, когда было принято драться стенка на стенку. Сейчас его не используют. Люди из моего поколения уже соскучились по хорошему футболу. Они только могли рассказать своим детям про «Ротор», а сейчас берут их за руки и приводят на стадион. 90 процентов болельщиков — порядочные жители Волгограда и области. Они любят футбол.

 

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zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:47
Васе - лишь бы быть на слуху! А по какому поводу - не важно! Желчи ему не занимать!!!
Pevandr
Pevandr
сегодня в 20:16
Уткин болельщик спартака с детства, дальше можно не говорить.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:13
Васю пора психиатру показать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:08
Уткин попался в силок расставленным на себя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:55
Уткин злой на весь мир...
beefs
beefs
сегодня в 19:50
зацепило, это хорошо
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 19:48
Уткин сам то кто .... Утка и есть .
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