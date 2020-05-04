Холанд назвал обладателя «Золотого мяча» 2025

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, кто, по его мнению, станет обладателем «Золотого мяча» в 2025 году.
– Кого ты выберешь: Месси или Роналду?
Я не могу ответить.
– Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году?
Месси!
Ранее Холанд рассказал о своем дебютном сезоне в составе дортмундского клуба.
Роналду сейчас 35, получается он уже старпер, но он еще хочет получить золотой мяч. И есть все шансы это сделать.
Одно можно сказать с уверенностью, игрок ЦСКА не получит золотой мяч в 25 году. Им бы пора свою награду изобрести, ввиде стадиона и назвать её "Золотой унитаз". Престижно же!!!
Роналду сейчас 35, получается он уже старпер, но он еще хочет получить золотой мяч. И есть все шансы это сделать.
Одно можно сказать с уверенностью, игрок ЦСКА не получит золотой мяч в 25 году. Им бы пора свою награду изобрести, ввиде стадиона и назвать её "Золотой унитаз". Престижно же!!!