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Холанд назвал обладателя «Золотого мяча» 2025

сегодня, 10:41

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, кто, по его мнению, станет обладателем «Золотого мяча» в 2025 году.

– Кого ты выберешь: Месси или Роналду?

Я не могу ответить.

– Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году?

Месси!

Ранее Холанд рассказал о своем дебютном сезоне в составе дортмундского клуба.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:56
Даже когда Месси завершит карьеру, ему по инерции ещё пару лет будут давать Золотой Мяч. До тех, кто всё время отдаёт ему свой голос вне зависимости от его выступлений не сразу дойдёт, что он уже всё.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:46
Скромняга. Себя не назвал...)))
ОПС
ОПС
сегодня в 11:20
Это вряд ли.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:19
Будут уже новые герои.
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 10:58
Месси будет 37)
Роналду сейчас 35, получается он уже старпер, но он еще хочет получить золотой мяч. И есть все шансы это сделать.
Одно можно сказать с уверенностью, игрок ЦСКА не получит золотой мяч в 25 году. Им бы пора свою награду изобрести, ввиде стадиона и назвать её "Золотой унитаз". Престижно же!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:52
Скорее всего оба закончат после ЧМ 2022 в Катаре.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:48
АХахах) и роналду будет в тройке)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:46
Подколол он гнома, в 25 гном будет старпером.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:44
Понимает парень в футболе.
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