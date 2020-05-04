Холанд назвал обладателя «Золотого мяча» 2025

1588578064

сегодня, 10:41

Форвард дортмундской «Боруссии» рассказал, кто, по его мнению, станет обладателем «Золотого мяча» в 2025 году.

– Кого ты выберешь: Месси или Роналду?

Я не могу ответить.

– Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году?

Месси!

Ранее Холанд рассказал о своем дебютном сезоне в составе дортмундского клуба.