Булыкин – об уходе Сёмина: «Были задачи, которые не были решены»

Советник гендиректора «Локомотива» прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером и назначить на пост наставника команды серба Марко Николича.

Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер. Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты.

Останутся ли помощники Сёмина? Думаю, клуб объявит это в ближайшее время, нужно подождать. А как получится у Николича, нужно подождать — только время покажет. Невозможно предугадать, как все будет развиваться.

Сейчас очень сложная ситуация — «Локомотиву» нужно удержать второе место, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Это сложная задача, тем более сейчас, когда сезон был прерван из-за коронавируса.