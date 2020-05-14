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Булыкин – об уходе Сёмина: «Были задачи, которые не были решены»

14 мая 2020, 18:59

Советник гендиректора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым и назначить на пост наставника команды серба Марко Николича.

Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер. Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты.

Останутся ли помощники Сёмина? Думаю, клуб объявит это в ближайшее время, нужно подождать. А как получится у Николича, нужно подождать — только время покажет. Невозможно предугадать, как все будет развиваться.

Сейчас очень сложная ситуация — «Локомотиву» нужно удержать второе место, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Это сложная задача, тем более сейчас, когда сезон был прерван из-за коронавируса.

Отметим, что контракт Сёмина с «Локомотивом» действует до 31 мая. Николич возглавит команду 1 июня.

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stromshik
stromshik
вчера в 17:47
А не надо было ставить задачу выиграть Лигу Чемпионов
112910415
112910415
14 мая в 20:39
хотелось бы подробнее
Палыч82
Палыч82
14 мая в 19:38
Кто-нибудь передайте этому "супермозгу", что Палыч эту планку задач клубу и поднял (точнее вернул) в свое очередное пришествие.
А вы с ген.дыром, смотрю, тренера-победителя привели, Моуриньо... В РПЛ то по решению задач высшего уровня в последние сезоны никого круче Семина нет, а тут меняют на Николича-"спасителя" от провала: черебра и попадания в ЛЧ,))
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 19:33
Не победили в Лиге чемпионов - виноват, за это и уволили.
ermak6848
ermak6848
14 мая в 19:29
жаль, что на пол пути старого ГУРУ футбола отправили в отставку..
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 19:24
а ты 75 дима)))
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 19:12
Если сезон доиграем, Локо с Марко второе место не удержит.
oFANATo
oFANATo
14 мая в 18:59
А кто их мог решить?
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