Селюк об отставке Сёмина: «Этот день – позор всего российского футбола»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход с поста наставника «Локомотива».

Сегодняшний день – позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в «Локомотиве» нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.