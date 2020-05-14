ГлавнаяНовости

Селюк об отставке Сёмина: «Этот день – позор всего российского футбола»

14 мая 2020, 19:08

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива».

Сегодняшний день – позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в «Локомотиве» нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.

Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона убирали из МЮ, то вся команда встала бы на его защиту. А у игроков «Локомотива» нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Сёмина. Большинство из них находится в клубе из-за Палыча! И спросить про это надо у Лоськова, Хапова и Пашинина. Они должны были высказать своё мнение, их к себе в штаб взял Сёмин. Но они сидят и думают: «Зато нас не выгонят». А в итоге будут носить манишки Николичу. Им не будет стыдно, когда Николич будет кричать: «Лоськов, пойди принеси фишки».

Все новости
Тихонов: «Остановка ФНЛ — это форс-мажор»
Сегодня, 00:04 Комментарии4
Юран — о завершении сезона в ФНЛ: «Спортивный принцип был соблюдён»
Вчера, 23:36 Комментарии4
Спортдир «Балтики»: «Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?»
Вчера, 23:03 Комментарии5
Радимов: «Решение возобновить РПЛ охренительное! Снимаю шляпу перед РФС»
Вчера, 22:34 Комментарии5
Агент Гурцкая: «Никакого отношения к назначению Николича в „Локо“ не имею»
Вчера, 21:38 Комментарии4
Евсеев: «15 мая назову днём российского футбола! Болельщики заждались»
Вчера, 20:52 ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alexamit
alexamit
14 мая в 22:23
Увольнение Сёмина-происки бомжей и Газпрома!
ZaZizu
ZaZizu
14 мая в 21:21
соглашусь
112910415
112910415
14 мая в 20:44
всё очень некрасиво
Palex
Palex ответ Zimmer (раскрыть)
14 мая в 20:26
Какие нравы? Ну не захотел клуб, продлевать с ним контракт.Что здесь особенного,обычное дело.Семин не первый и не последний. А вообще,руководство можно понять,результаты в Европе отвратительные,да и возраст у Семина,тоже не юношеский.
VV V
VV V
14 мая в 20:18
    tuman960
    tuman960
    14 мая в 20:06
    Селюк об отставке Сёмина: «Этот день – позор всего российского футбола»
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    а причём тут российский футбол!!!Это внутреннее дело Локо,позор-не позор им решать ,а Селюку:"А ты не путай свою личную шерсть с государственной!"(Кавказская пленница)!!!!!
    cevin cigan
    cevin cigan
    14 мая в 19:40
    Селюк "авторитетов" Локо,перевёл в разряд "шнырей"???Жёстко!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 мая в 19:35
    опять селя не туда лезет)) позор ждшников это точно, но на всех то грязь лить зачем)))
    Zimmer
    Zimmer
    14 мая в 19:27
    Такие нравы. Печально.
    номер 12
    номер 12
    14 мая в 19:20
    Селюк конечно дурак, но здесь он абсолютно прав.
    Паровозы, мы с вами!
    Q-J-G
    Q-J-G
    14 мая в 19:11
    100% . Голову в песок, меня это не касается, сплошь и рядом....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100