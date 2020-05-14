Селюк об отставке Сёмина: «Этот день – позор всего российского футбола»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива».
Сегодняшний день – позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в «Локомотиве» нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.
Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона убирали из МЮ, то вся команда встала бы на его защиту. А у игроков «Локомотива» нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Сёмина. Большинство из них находится в клубе из-за Палыча! И спросить про это надо у Лоськова, Хапова и Пашинина. Они должны были высказать своё мнение, их к себе в штаб взял Сёмин. Но они сидят и думают: «Зато нас не выгонят». А в итоге будут носить манишки Николичу. Им не будет стыдно, когда Николич будет кричать: «Лоськов, пойди принеси фишки».
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а причём тут российский футбол!!!Это внутреннее дело Локо,позор-не позор им решать ,а Селюку:"А ты не путай свою личную шерсть с государственной!"(Кавказская пленница)!!!!!
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а причём тут российский футбол!!!Это внутреннее дело Локо,позор-не позор им решать ,а Селюку:"А ты не путай свою личную шерсть с государственной!"(Кавказская пленница)!!!!!
Паровозы, мы с вами!
Паровозы, мы с вами!