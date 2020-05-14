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«Ньюкасл» намерен подписать трех игроков «Ювентуса»

вчера, 22:39

«Ньюкасл» планирует усилиться тремя полузащитниками «Ювентуса» — Адриеном Рабьо, Аароном Рэмзи и Дугласом Костой. Сумма перехода этих игроков в стан «сорок» может составить 75 миллионов фунтов стерлингов, пишет источник со ссылкой на TuttoJuve.

Ожидается, что вскоре «Ньюкасл» перейдет под контроль инвестиционной группы из Саудовской Аравии. В связи с этим слухи связывают клуб с потенциальными трансферами звездных игроков. В частности, ранее сообщалось, что «сороки» могут усилиться полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 23:54
еще млн 25 накинуть
drug01
drug01
вчера в 22:43
Можно и больше!!!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 22:43
Очень достойно. Главное подойти с умом, а не как ПСЖ
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:42
Ньюкасл намерен подписать все и вся.
shlomo
shlomo
вчера в 22:41
Откуда деньги, Зин...????
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:40
Нехилые у них планы?!?
beefs
beefs
вчера в 22:40
какая удача намечается
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