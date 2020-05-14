«Ньюкасл» намерен подписать трех игроков «Ювентуса»

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вчера, 22:39

«Ньюкасл» планирует усилиться тремя полузащитниками «Ювентуса» — , и . Сумма перехода этих игроков в стан «сорок» может составить 75 миллионов фунтов стерлингов, пишет источник со ссылкой на TuttoJuve.

Ожидается, что вскоре «Ньюкасл» перейдет под контроль инвестиционной группы из Саудовской Аравии. В связи с этим слухи связывают клуб с потенциальными трансферами звездных игроков. В частности, ранее сообщалось, что «сороки» могут усилиться полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом.