«Барселона» интересуется защитником «Лестера»

Защитник «Лестера» может перейти в «Барселону». Об этом заявил агент футболиста Мустафа Догру.

Этот трансфер вполне реален, ведь каталонцы давно следят за Чагларом. Они хотели его приобрести еще несколько лет назад, когда он выступал в Турции, но тогда мы решили, что Союнджу нужна постоянная игровая пратика, поэтому он перебрался во «Фрайбург». Какие клубы еще способные его подписать сейчас? Думаю, это по силам «Ливерпулю» и ПСЖ .