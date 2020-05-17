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«Барселона» интересуется защитником «Лестера»

вчера, 23:30

Защитник «Лестера» Чаглар Союнджу может перейти в «Барселону». Об этом заявил агент футболиста Мустафа Догру.

Этот трансфер вполне реален, ведь каталонцы давно следят за Чагларом. Они хотели его приобрести еще несколько лет назад, когда он выступал в Турции, но тогда мы решили, что Союнджу нужна постоянная игровая пратика, поэтому он перебрался во «Фрайбург». Какие клубы еще способные его подписать сейчас? Думаю, это по силам «Ливерпулю» и ПСЖ.

Напомним, что из «Фрайбурга» в «Лестер» футболист перебрался летом 2018 года

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Все комментарии
Mikki
Mikki ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Я зарекся зарекаться, поэтому что-то пообещать точно не могу, да и решения принимаю не я один. Но 2000+2000+2000 сейчас нет, так что можно сказать, что все ваши просьбы по этому вопросу удовлетворены)

А жалоба лишь повод обратить дополнительное внимания на коммент, так что, если вы не нарушали правил, то нет повода переживать.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 00:05
Она многими интересуется.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:02
Защиту надо укреплять, очень много проблем в обороне.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:51
Любопытная и бедная эта Барселона) всеми интересуется, но никого не покупает)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:50
Гном подумает.
Q-J-G
Q-J-G ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 23:42
После того, как приняли поправку к первому комментарию, которую кот Эльмот-Михаил Славнов категорически не хотел принимать как новые правила, в мой адрес пошли его провокационные комментарии с его клонов, которые он и поддерживал лайками, ставя диз-лайки на мои комментарии... То, о чём написал alex spartakovih.. На все мои первые комментарии горели караулы, идёт целенаправленная провокация в адрес юзеров, которые его не устраивают.....
Провокации, провокации, провокации... и на этих же юзеров жалобы! КСТАТИ, он категорически был против первого комментария не потому, что он не может быть первым, а потому, что он чисто физически не в состоянии обеспечить своё полчище клонов первыми комм. Просто-напросто ему это правило невыгодное!

Выход есть! Создать, внести некоторые коррективы в правила, при которых клоноводы не смогут мошенничать в таком количестве и в таком объёме! А честные юзеры от этого не пострадают, а самые-самые честные, которые действительно прогнозируют, выиграют, и ещё как выигрывают... В Конкурсе прогнозов будут побеждать прогнозисты, а не мошенники. Я даже знаю, какие это юзеры будут, так как давно наблюдаю за этим... С новыми правилами мы редко увидим кота Эльмота в числе призёров. Вопрос только в том, согласиться ли, уважаемая администрация внести некоторые коррективы, во-первых, и во-вторых, ни в коем случае не возвращать 2000 + 2000 + 2000, которые отменили...
drug01
drug01
вчера в 23:30
Надо брать скорей
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