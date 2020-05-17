«Барселона» интересуется защитником «Лестера»

Защитник «Лестера» Чаглар Союнджу может перейти в «Барселону». Об этом заявил агент футболиста Мустафа Догру.
Этот трансфер вполне реален, ведь каталонцы давно следят за Чагларом. Они хотели его приобрести еще несколько лет назад, когда он выступал в Турции, но тогда мы решили, что Союнджу нужна постоянная игровая пратика, поэтому он перебрался во «Фрайбург». Какие клубы еще способные его подписать сейчас? Думаю, это по силам «Ливерпулю» и ПСЖ.
Напомним, что из «Фрайбурга» в «Лестер» футболист перебрался летом 2018 года.
А жалоба лишь повод обратить дополнительное внимания на коммент, так что, если вы не нарушали правил, то нет повода переживать.
А жалоба лишь повод обратить дополнительное внимания на коммент, так что, если вы не нарушали правил, то нет повода переживать.
Провокации, провокации, провокации... и на этих же юзеров жалобы! КСТАТИ, он категорически был против первого комментария не потому, что он не может быть первым, а потому, что он чисто физически не в состоянии обеспечить своё полчище клонов первыми комм. Просто-напросто ему это правило невыгодное!
Выход есть! Создать, внести некоторые коррективы в правила, при которых клоноводы не смогут мошенничать в таком количестве и в таком объёме! А честные юзеры от этого не пострадают, а самые-самые честные, которые действительно прогнозируют, выиграют, и ещё как выигрывают... В Конкурсе прогнозов будут побеждать прогнозисты, а не мошенники. Я даже знаю, какие это юзеры будут, так как давно наблюдаю за этим... С новыми правилами мы редко увидим кота Эльмота в числе призёров. Вопрос только в том, согласиться ли, уважаемая администрация внести некоторые коррективы, во-первых, и во-вторых, ни в коем случае не возвращать 2000 + 2000 + 2000, которые отменили...
Провокации, провокации, провокации... и на этих же юзеров жалобы! КСТАТИ, он категорически был против первого комментария не потому, что он не может быть первым, а потому, что он чисто физически не в состоянии обеспечить своё полчище клонов первыми комм. Просто-напросто ему это правило невыгодное!
Выход есть! Создать, внести некоторые коррективы в правила, при которых клоноводы не смогут мошенничать в таком количестве и в таком объёме! А честные юзеры от этого не пострадают, а самые-самые честные, которые действительно прогнозируют, выиграют, и ещё как выигрывают... В Конкурсе прогнозов будут побеждать прогнозисты, а не мошенники. Я даже знаю, какие это юзеры будут, так как давно наблюдаю за этим... С новыми правилами мы редко увидим кота Эльмота в числе призёров. Вопрос только в том, согласиться ли, уважаемая администрация внести некоторые коррективы, во-первых, и во-вторых, ни в коем случае не возвращать 2000 + 2000 + 2000, которые отменили...