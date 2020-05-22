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Кикнадзе рассказал о будущем тренеров из штаба Сёмина

сегодня, 12:27

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что почти все специалисты, входящие в штаб наставника команды Юрия Сёмина, будут работать с Марко Николичем. Последний в июне сменит Сёмина на посту главного тренера «Локо».

Тренерский штаб, который работал с Юрием Палычем, почти полностью остался и будет работать с Николичем. Захотел ли кто-то уйти? Здесь еще один важный и принципиальный вопрос для меня: для чего мы работаем? На кого мы работаем? Это одна из тем нашей дискуссии с Юрием Палычем. Он говорил, что всегда будет на стороне игроков, я – что буду на стороне клуба.

Я считаю, что клуб больше меня, Юрия Палыча и больше любого из игроков. Важно, чтобы развивался он и команда как важнейшая его составляющая. Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем в составе штаба, у них было понимание, что мы работаем на клуб.

Был ли кто-то из штаба Сёмина готов стать главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал предложения некоторым тренерам, которые у нас работают, но называть их фамилии не буду. Они отказались.

Напомним, что «Локомотив» решил не продлевать соглашение с Сёминым, истекающее 31 мая. При этом Кикнадзе в эфире канала «Россия 24» сообщил, что дискуссия по вопросу продления контракта с Сёминым велась с Нового года.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:22
Он вообще понимает и осознаёт, что говорит?

"Был ли кто-то из штаба Сёмина готов стать главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал предложения некоторым тренерам, которые у нас работают, но называть их фамилии не буду. Они отказались".

Это типа подходит Кикнадзе к Лоськову и говорит: "Ты готов Палыча подсидеть?"
Он судит по себе людей, но слова, честь и порядочность это точно не про него.
Ничего, пережили же Смородскую, Бышовца и эту переживём.....
Ничего лично не имею против Николича, но ему не позавидуешь. Он просто ещё не понимает, куда он попал и на какое место пришёл. Не удивлюсь если доработает только этот сезон. Выдержит, посмотрим.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 17:06
Кикнадзе верить нельзя.
112910415
112910415
сегодня в 14:18
звучит как несложная демагогия
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 14:06
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 13:36
    "для чего мы работаем? На кого мы работаем?" Клуб платит зарплату, поэтому все работают на клуб. А что, от того, что Палыч говорил, что всегда будет на стороне игроков это значило, что он не работает на клуб, или работает против клуба? Для чего работает Палыч он показал результатами. Баблишка то клуб нормально поднял за участие в ЛЧ? А вот для чего Вы работаете увидим уже в ближайшем будущем.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:27
    По тихому повыгоняют всех.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:17
    Интересное выражение..."Он говорил, что всегда будет на стороне игроков, я – что буду на стороне клуба."

    А разве обязательно разделять эти понятия...??
    Почему нельзя совмещать... и интересы игроков и интересы клуба ??
    Разве это не важный факт создание крепкой команды со здоровым коллективом ???

    Странные...очень странные рассуждения господина Кикнадзе....
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 13:10
    Добрый день.
    Спасибо, приняли меры.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:01
    Выгнали гады Палыча....трындец придет Локо....
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:01
    Плохой человек хуже Смородской....
    Legend 6
    Legend 6 ответ unoejk (раскрыть)
    сегодня в 12:54
    Как расценивается данный комментарий от пользователя Scuderia Ferrari?

    Оффтоп футбольного меломана 25
    Почему Князь в Джаханнаме? Чем на этот раз насолил высокодуховным одмэнам?

    В оффтопах разве можно обсуждать админов?
    Alpribas
    Alpribas
    сегодня в 12:46
    Никто там больше работать не будет.
    морозз
    морозз
    сегодня в 12:44
    Эта мыльная опера уже надоела, ну выгнали из клуба свою легенду...ну и хватит об этом!
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:39
    посмотрим что будет дальше
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:33
    нет больше клуба))и это надолго))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 12:30
    Дыму напускал ужасть.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:29
    Будущего нет.
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