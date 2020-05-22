Кикнадзе рассказал о будущем тренеров из штаба Сёмина

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что почти все специалисты, входящие в штаб наставника команды Юрия Сёмина, будут работать с Марко Николичем. Последний в июне сменит Сёмина на посту главного тренера «Локо».
Тренерский штаб, который работал с Юрием Палычем, почти полностью остался и будет работать с Николичем. Захотел ли кто-то уйти? Здесь еще один важный и принципиальный вопрос для меня: для чего мы работаем? На кого мы работаем? Это одна из тем нашей дискуссии с Юрием Палычем. Он говорил, что всегда будет на стороне игроков, я – что буду на стороне клуба.
Я считаю, что клуб больше меня, Юрия Палыча и больше любого из игроков. Важно, чтобы развивался он и команда как важнейшая его составляющая. Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем в составе штаба, у них было понимание, что мы работаем на клуб.
Был ли кто-то из штаба Сёмина готов стать главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал предложения некоторым тренерам, которые у нас работают, но называть их фамилии не буду. Они отказались.
Напомним, что «Локомотив» решил не продлевать соглашение с Сёминым, истекающее 31 мая. При этом Кикнадзе в эфире канала «Россия 24» сообщил, что дискуссия по вопросу продления контракта с Сёминым велась с Нового года.
"Был ли кто-то из штаба Сёмина готов стать главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал предложения некоторым тренерам, которые у нас работают, но называть их фамилии не буду. Они отказались".
Это типа подходит Кикнадзе к Лоськову и говорит: "Ты готов Палыча подсидеть?"
Он судит по себе людей, но слова, честь и порядочность это точно не про него.
Ничего, пережили же Смородскую, Бышовца и эту переживём.....
Ничего лично не имею против Николича, но ему не позавидуешь. Он просто ещё не понимает, куда он попал и на какое место пришёл. Не удивлюсь если доработает только этот сезон. Выдержит, посмотрим.
"Был ли кто-то из штаба Сёмина готов стать главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал предложения некоторым тренерам, которые у нас работают, но называть их фамилии не буду. Они отказались".
Это типа подходит Кикнадзе к Лоськову и говорит: "Ты готов Палыча подсидеть?"
Он судит по себе людей, но слова, честь и порядочность это точно не про него.
Ничего, пережили же Смородскую, Бышовца и эту переживём.....
Ничего лично не имею против Николича, но ему не позавидуешь. Он просто ещё не понимает, куда он попал и на какое место пришёл. Не удивлюсь если доработает только этот сезон. Выдержит, посмотрим.
А разве обязательно разделять эти понятия...??
Почему нельзя совмещать... и интересы игроков и интересы клуба ??
Разве это не важный факт создание крепкой команды со здоровым коллективом ???
Странные...очень странные рассуждения господина Кикнадзе....
А разве обязательно разделять эти понятия...??
Почему нельзя совмещать... и интересы игроков и интересы клуба ??
Разве это не важный факт создание крепкой команды со здоровым коллективом ???
Странные...очень странные рассуждения господина Кикнадзе....
Спасибо, приняли меры.
Спасибо, приняли меры.
Оффтоп футбольного меломана 25
Почему Князь в Джаханнаме? Чем на этот раз насолил высокодуховным одмэнам?
В оффтопах разве можно обсуждать админов?
Оффтоп футбольного меломана 25
Почему Князь в Джаханнаме? Чем на этот раз насолил высокодуховным одмэнам?
В оффтопах разве можно обсуждать админов?