Кикнадзе рассказал о будущем тренеров из штаба Сёмина

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что почти все специалисты, входящие в штаб наставника команды , будут работать с Марко Николичем. Последний в июне сменит Сёмина на посту главного тренера «Локо».

Тренерский штаб, который работал с Юрием Палычем, почти полностью остался и будет работать с Николичем. Захотел ли кто-то уйти? Здесь еще один важный и принципиальный вопрос для меня: для чего мы работаем? На кого мы работаем? Это одна из тем нашей дискуссии с Юрием Палычем. Он говорил, что всегда будет на стороне игроков, я – что буду на стороне клуба.

Я считаю, что клуб больше меня, Юрия Палыча и больше любого из игроков. Важно, чтобы развивался он и команда как важнейшая его составляющая. Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем в составе штаба, у них было понимание, что мы работаем на клуб.

Был ли кто-то из штаба Сёмина готов стать главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал предложения некоторым тренерам, которые у нас работают, но называть их фамилии не буду. Они отказались.