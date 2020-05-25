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«Факел» объявил о продлении контрактов с тренерским штабом Бесчастных

сегодня, 11:38

Пресс-служба воронежского «Факела» на официальном сайте объявила о продлении контрактов со всеми членами тренерского штаба команды.

Весь тренерский штаб «Факела» образца весны-2020 во главе с Владимиром Бесчастных продолжит свою работу в нашем клубе в грядущем футбольном сезоне-2020/21. В соответствии с решением главного тренера команды контракты продлены со всеми помощниками Владимира Евгеньевича.

Также недавно стало известно, что «Факел» сохранит костяк команды на следующий сезон из 17 игроков. 

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Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 12:07
Если всех все устраивает, то это хорошо
drug01
drug01
сегодня в 12:05
Это хорошее дело!
Nevastol
Nevastol
сегодня в 11:49
Ни один бывший спартаковский игрок ничего не достиг с командой в последнее время.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 11:44
Не видать успеха Факелу с такими тренерами.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:41
Значит доиграют сезон
ДСА
ДСА
сегодня в 11:38
Похоже финансирование гарантированно будет.
beefs
beefs
сегодня в 11:38
ну что , повезло, продолжат работать
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:38
Правильное решение. Лучше кандидатуры не найти на данный момент.
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