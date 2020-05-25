«Факел» объявил о продлении контрактов с тренерским штабом Бесчастных

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сегодня, 11:38

Пресс-служба воронежского «Факела» на официальном сайте объявила о продлении контрактов со всеми членами тренерского штаба команды.

Весь тренерский штаб «Факела» образца весны-2020 во главе с Владимиром Бесчастных продолжит свою работу в нашем клубе в грядущем футбольном сезоне-2020/21. В соответствии с решением главного тренера команды контракты продлены со всеми помощниками Владимира Евгеньевича.

Также недавно стало известно, что «Факел» сохранит костяк команды на следующий сезон из 17 игроков.