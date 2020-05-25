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«Реал» нацелился на подписание Матондо

сегодня, 19:01

Нападающий «Шальке» Рабби Матондо продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов. Мадридский «Реал» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за подписание 19-летнего форварда. 

Как сообщается, скауты «Реала» уже некоторое время следят за игроком. Матондо выделяется своей скоростью, и это нравится скаутам мадридского клуба.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан одобрил покупку валлийца. Теперь «Реал» планирует подписать Матондо, который должен стать одним из лидеров клуба в будущем.

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cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:50
Шта??? Какого на хрен валлийца? Один в гольф играет,а второй на балалайке будет?!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:35
Сейчас Шальке показывает уровень своих игроков: 0-7.
wigbor
wigbor
сегодня в 19:34
Всех готовы скупить.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:28
Реал второй раз собирается подписать его.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 19:09
Стопроцентный вариант Реала.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:02
В Шальке и так играть некому...(((
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