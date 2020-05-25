«Реал» нацелился на подписание Матондо

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сегодня, 19:01

Нападающий «Шальке» продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов. Мадридский «Реал» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за подписание 19-летнего форварда.

Как сообщается, скауты «Реала» уже некоторое время следят за игроком. Матондо выделяется своей скоростью, и это нравится скаутам мадридского клуба.

Главный тренер «сливочных» одобрил покупку валлийца. Теперь «Реал» планирует подписать Матондо, который должен стать одним из лидеров клуба в будущем.