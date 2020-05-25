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Еленцева о работе в «Торпедо»: «Это был лучший этап в моей жизни»

сегодня, 21:03

Президент «Торпедо» Елена Еленцевазавершающая работу 31 мая, обратилась к болельщикам и клубу.

Дорогие Торпедовцы! В первую очередь, хочу поблагодарить всех, с кем мне посчастливилось работать. Огромное спасибо каждому сотруднику клуба и стадиона, футболисту и тренеру за совместную работу. За годы трудовой деятельности на Восточной улице мне было невероятно приятно работать с каждым из Вас. Хочу сказать большое спасибо Роману Ивановичу Авдееву за предоставленную возможность получить этот неоценимый опыт и большое количество позитивных и интересных моментов, которые мы переживали все вместе. И, конечно, от всего сердца благодарю наших замечательных болельщиков за поддержку команды и преданность черно-белым цветам. Мне кажется, что в последние годы общими усилиями нам удалось вернуть ощущение крепкой черно-белой семьи, и я очень надеюсь, что в будущем это ощущение будет только крепнуть.

Это был незабываемый и, несомненно, лучший этап в моей жизни. Желаю всем Торпедовцам удачи и крепкого здоровья, а команде больших побед и новых достижений!

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:31
Темнит что-то.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:13
почему тебя убрали лучше скажи)))
drug01
drug01
сегодня в 21:06
Очень хорошо удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:06
Тогда зачем ушла?
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