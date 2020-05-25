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Тарханов: «Штрафы? В Китае приняли жесткие меры – все быстро вылечились»

сегодня, 18:12

Вице-президент армянского «Пюника» Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем возобновлении розыгрыша российской Премьер-Лиги, а также рассказал, как лечился от пневмонии.

Возобновление нашего чемпионата — абсолютно правильное решение. Бундеслига играет, в Чехии сегодня начинают играть, белорусы вообще не прекращали. Коронавирус у нескольких человек — обычное дело. Если есть вирус, кто-то заразится. И ФНЛ могли доиграть, в Германии вон и любительские лиги доигрывают.

Я сам недавно лежал в больнице, там всё нормально, коек хватает. Зараженных коронавирусом рядом не было. У врачей была очень мощная экипировка, в ней работать сложно. Они сутки ходили в костюмах, иногда вены даже найти не могли из-за очков и масок. Несмотря на то что на этаже не было больных коронавирусом, все врачи были в специальных костюмах. На процедуры всем выдавали маски. Никаких проблем не было.

Много различной информации о вирусе поступает каждый день, надо интернет закрыть, чтобы никто ничего не читал (смеется). Сейчас въехал в Москву, здесь очень много народу. Если нужно выйти, то только в маске и перчатках. Штрафы за отсутствие масок? В Индии дубинками бьют, в Китае тоже приняли жесткие меры — и все быстро вылечились.  

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Олeневод
Олeневод
сегодня в 18:17
100 миллионов китайцев попали под карантин , меры не помогают , соблюдают только бедные - штрафы нечем платить
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:15
А конституция всем теперь побоку.
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