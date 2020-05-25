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Арутюнянц: «Если есть возможность, надо обязательно доигрывать чемпионат»

сегодня, 17:35

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на просьбу журналистов поделиться мнением о том, стоит ли доигрывать текущий сезон в российской Премьер-Лиге.

Наше мнение в этом вопросе не имеет никакого значения. Есть рекомендации УЕФА, согласно которым следует доиграть национальные чемпионаты. Есть РФС, который принял окончательное решение. Нет никакой разницы, как участники соревнований относятся к данному вопросу.

Если есть такая возможность, то мы, конечно, выступаем за доигровку. Если бы чемпионат остановили, то мы бы напрямую попали в групповой этап Лиги Европы. С другой стороны, мы теперь имеем возможность побороться за место в Лиге чемпионов, но также можем и опуститься ниже занимаемого в данный момент места.

Это футбол, и по спортивному принципу, если есть возможность, то надо обязательно доигрывать чемпионат. В любом случае, лучше, чтобы все решалось на футбольном поле и болельщики имели возможность посмотреть игру команды хотя бы по телевизору.     

Напомним, ранее РФС принял решение о возобновлении розыгрыша Премьер-Лиги с 21 июня.

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ДСА
ДСА
сегодня в 18:16
А Ахмат против! Не хочется вылетать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:50
Надо доиграть , чтобы не было разговоров!
VIPded
VIPded
сегодня в 17:40
Надо доиграть!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:39
не вижу причин не играть))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:37
Неохотно Арташес об этом говорит.
beefs
beefs
сегодня в 17:37
надо же открыл америку
p3s9qvuffax9
p3s9qvuffax9
сегодня в 17:36
Обязательно надо доиграть
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