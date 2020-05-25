Арутюнянц: «Если есть возможность, надо обязательно доигрывать чемпионат»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на просьбу журналистов поделиться мнением о том, стоит ли доигрывать текущий сезон в российской Премьер-Лиге.

Наше мнение в этом вопросе не имеет никакого значения. Есть рекомендации УЕФА , согласно которым следует доиграть национальные чемпионаты. Есть РФС , который принял окончательное решение. Нет никакой разницы, как участники соревнований относятся к данному вопросу.

Если есть такая возможность, то мы, конечно, выступаем за доигровку. Если бы чемпионат остановили, то мы бы напрямую попали в групповой этап Лиги Европы. С другой стороны, мы теперь имеем возможность побороться за место в Лиге чемпионов, но также можем и опуститься ниже занимаемого в данный момент места.

Это футбол, и по спортивному принципу, если есть возможность, то надо обязательно доигрывать чемпионат. В любом случае, лучше, чтобы все решалось на футбольном поле и болельщики имели возможность посмотреть игру команды хотя бы по телевизору.