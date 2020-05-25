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Быстров — об уходе Сёмина из «Локо»: «Поражают совершенно левые отмазки»

сегодня, 15:23

Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым

Это решение руководства. Больше меня поражают совершенно левые отмазки. При Юрии Павловиче прогрессировали многие молодые футболисты. Если клуб принимает решение идти другим путем, то нужно говорить об этом в открытую. А у нас начинают что-то придумывать, чтобы потом не больно было падать. Такая ситуация происходит не впервые.

Зачастую футбольные боссы считают, что в футболе они разбираются лучше любого тренера. Как дальше пойдёт — время покажет. На мой взгляд, если меняешь тренера, то для того, чтобы добиться чего-то большего, чтобы команда стала лучше. Здесь же руководители «Локомотива» уже сомневаются в том, что займут по итогам сезона второе место.

Думаю, что Марко Николич не удержит второе место. Если генеральный директор клуба заявляет, что будет всех игроков распродавать, то как он может занять второе место? Да и кто такой Николич? Честно говоря, не знаю этого тренера — никогда не следил за ним. Поэтому не могу обсуждать его перспективы. Может, у него и получится. Правда, чемпионат России не такой простой, удержать второе место «Локомотиву» будет тяжело.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:20
Да понятно, что Сёмина убрали "в кабинетах".

Интересно, а оправдания Быстрова, Аршавина и прочих любителей срубить бабла на рекламе фонда Гафарова - это нелепые отмазки или заранее подготовленные ответы?)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:17
Ну а что им правду говорить? Вот и лепят отмазки. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:05
Ну не нравится он новому президенту. Вот и всё.
guy39unwrrgt
guy39unwrrgt
сегодня в 16:05
Надо наложить Палычу на прощание на дрезину проклятие аля Бела Гуттманн
морозз
морозз ответ Yurza (раскрыть)
сегодня в 15:58
Немного вас дружище поправлю...бомж-свинья-бомж!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:57
быстрый тут ты прав!!))
Yurza
Yurza
сегодня в 15:52
Возможно, свинья-свинья прав.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:47
Прав )
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:44
Да с Локо творится не понятное похожее на рейдерский захват.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:37
Менеджеры рулят, увы...(((
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 15:36, ред.
Все по делу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:26
Тут пожалуй с Вовиком можно полностью согласиться.
beefs
beefs
сегодня в 15:24
такова жизнь, что сделаешь...
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