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Йиранек о болезни Бакаева: «Это будет серьёзная потеря для „Спартака“»

сегодня, 02:11

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек прокомментировал новость о том, что полузащитник «красно-белых» Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом.

Если Бакаев не успеет подготовиться к возобновлению сезона, это станет серьёзной потерей для «Спартака». Зелимхан — лидер «красно-белых», он показывает отличный футбол и всегда тянет команду вперёд. Но всё зависит от того, в какой форме будет протекать коронавирус. Надеюсь, болезнь пройдёт в лёгком виде, и он сможет помочь «Спартаку» в оставшихся матчах.

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Yurza
Yurza
сегодня в 02:27
Ничего там не будет, как и самой болезни.
92yqnuh3256w
92yqnuh3256w
сегодня в 02:14
Желаю скорейшего выздоровления!
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