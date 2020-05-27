Йиранек о болезни Бакаева: «Это будет серьёзная потеря для „Спартака“»

Бывший защитник «Спартака» прокомментировал новость о том, что полузащитник «красно-белых» заразился коронавирусом.

Если Бакаев не успеет подготовиться к возобновлению сезона, это станет серьёзной потерей для «Спартака». Зелимхан — лидер «красно-белых», он показывает отличный футбол и всегда тянет команду вперёд. Но всё зависит от того, в какой форме будет протекать коронавирус. Надеюсь, болезнь пройдёт в лёгком виде, и он сможет помочь «Спартаку» в оставшихся матчах.