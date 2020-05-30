Головин: «Впервые за 6 лет праздную день рождения дома»

Твиттер сборной России поздравил полузащитника «Монако» и национальной команды с днем рождения. Сегодня хавбеку исполняется 24 года.

Сам футболист свой праздник прокомментировал следующим образом:

Впервые за 6 лет праздную день рождения дома. Очень этому рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан. За мужиков. Забил тогда три штрафных, и мы выиграли 3:2.

Я когда маленький был, на день рождения проснулся, и родители сразу подарили мяч. Но он оказался мини-футбольным, а я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить. Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни! Спасибо, мама и папа.