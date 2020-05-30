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Головин: «Впервые за 6 лет праздную день рождения дома»

30 мая 2020, 09:27

Твиттер сборной России поздравил полузащитника «Монако» и национальной команды Александра Головина с днем рождения. Сегодня хавбеку исполняется 24 года.

Сам футболист свой праздник прокомментировал следующим образом: 

Впервые за 6 лет праздную день рождения дома. Очень этому рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан. За мужиков. Забил тогда три штрафных, и мы выиграли 3:2.

Я когда маленький был, на день рождения проснулся, и родители сразу подарили мяч. Но он оказался мини-футбольным, а я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить. Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни! Спасибо, мама и папа. 

Напомним, что недавно 60-летний юбилей отмечал президент ЦСКА Евгений Гинер.  

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
30 мая 2020 в 15:22
С Днём Рождения Саша!!!!!! Ждём прекрасных выступлений в сборной и в Монако)))
Caniggia
Caniggia
30 мая 2020 в 10:05
Первый раз за 6 лет есть возможность отпраздновать и отметить дома, а не на сборах, тренировках и играх! Не удержится Саша - нажрётся! С днюхой!
ДСА
ДСА
30 мая 2020 в 10:05
Хоть какой то плюс есть.
mihaluch
mihaluch
30 мая 2020 в 10:05
Благодари французов за отказ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
30 мая 2020 в 09:52, ред.
Головин один из немногих классных футболистов,неиспорченных деньгами. Не чета всяким Коко, мамаям, Гулиевым и пр. шешуры. Достойный парень! Здоровья, Саша!
Великолепный
Великолепный
30 мая 2020 в 09:43
С днём рождения Александр!
VIPded
VIPded
30 мая 2020 в 09:39
Удачи и успехов Саньке!!!
VAN ARM
VAN ARM
30 мая 2020 в 09:33
это наверное не плохо))) с днюхой!
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