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УЕФА на один год отстранил «Трабзонспор» от еврокубков из-за проблем с ФФП

сегодня, 20:38

«Трабзонспор» в следующем сезоне не сможет сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Турецкий клуб в 2016 году заключил с УЕФА мировое соглашение, по которому должен был выполнить ряд условий. В случае невыполнения клубу грозило исключение из еврокубков на один сезон. Однако «Трабзонспор» не выполнил условия УЕФА по финансовому фейр-плей (ФФП). 5 июля 2019 года УЕФА постановил, что клуб не смог стать безубыточным.

Таким образом, «Трабзонспор» пропустит один розыгрыш еврокубков в ближайшие два сезона (2020/2021 и 2021/2022). Напомним, что после 26 туров «Трабзонспор» лидирует в чемпионате Турции, набрав 53 очка.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 22:46
А что там дело мешков манчестерских и парижских затихло? Или кишка тонка у ФИФА умеют Трабзоны да Рубины наказывать
particular
particular
сегодня в 22:45, ред.
Карающий меч евросправедливости пробует продавить равные финансовые условия..:) Малых показательно нагнули, а как будет с птицами высокого полёта..:)
Groove000
Groove000
сегодня в 22:44
Таким образом, «Трабзонспор» пропустит один розыгрыш еврокубков в ближайшие два сезона (2020/2021 и 2021/2022).

Так это же два розыгрыша, нет?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:49
Ситюков с ПСЖ уже пора штрафовать по крупному.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 21:44
Значит сити тоже накажут!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:03
Не сильно и наказали.
beefs
beefs
сегодня в 20:57
допрыгались. господа хорошие...
VAN ARM
VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:53
надеюсь))
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:52
Сити оправдают)
BBK33
BBK33
сегодня в 20:47
Это конец. Как дальше жить без Трабзонспора в еврокубках?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:39
вот и начало)))
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