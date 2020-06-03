УЕФА на один год отстранил «Трабзонспор» от еврокубков из-за проблем с ФФП

1591205900

сегодня, 20:38

«Трабзонспор» в следующем сезоне не сможет сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Турецкий клуб в 2016 году заключил с УЕФА мировое соглашение, по которому должен был выполнить ряд условий. В случае невыполнения клубу грозило исключение из еврокубков на один сезон. Однако «Трабзонспор» не выполнил условия УЕФА по финансовому фейр-плей ( ФФП ). 5 июля 2019 года УЕФА постановил, что клуб не смог стать безубыточным.

Таким образом, «Трабзонспор» пропустит один розыгрыш еврокубков в ближайшие два сезона (2020/2021 и 2021/2022). Напомним, что после 26 туров «Трабзонспор» лидирует в чемпионате Турции, набрав 53 очка.