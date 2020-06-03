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Директор «Байера»: «Надеюсь, мы сможем удержать Хаверца ещё на год»

сегодня, 22:24

Директор леверкузенского «Байера» Руди Воллер считает, что полузащитник Кай Хаверц может играть за один из элитных клубов мира, но надеется, что сможет рассчитывать на его услуги еще некоторое время.

Честно говоря, у меня всегда есть такая маленькая надежда, что мы можем и будем удерживать его в клубе еще один год. Это не меняет того факта, что он уже игрок мирового класса, во всяком случае, таким он был раньше. Теперь на него обращено еще больше внимания.

В какой-то момент он перейдет в клуб мирового класса.

Ранее об игре Хаверца поделился мнением ассистент главного тренера «Байера» Марсель Даум.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:48
Смотря что он хочет сам.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 22:31
Если умный, то ещё поиграет за Байер, какие его годы!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 22:26
держите, если сможете)
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