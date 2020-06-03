ГлавнаяНовости

Бербатов: «У МЮ очень большие шансы попасть в топ-4»

сегодня, 20:58

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о возобновлении сезона в АПЛ, а также оценил шансы «красных дьяволов» попасть в топ-4:

Любопытно, как физически и морально готовы команды. Также хочу узнать, сколько игр понадобится для того, чтобы футбол вернулся на привычный уровень скорости и интенсивности. Может быть, матчи будут выглядеть как товарищеские. Такое же чувство было и при просмотре Бундеслиги.

У МЮ очень большие шансы на топ-4. Надеюсь, что команда будет готова к этой борьбе, потому что отставание от «Челси» в 3 очка — это ничто.

Ранее Бербатов прокомментировал возвращение полузащитника Поля Погба в строй после травмы.

Все новости
Директор «Байера»: «Надеюсь, мы сможем удержать Хаверца ещё на год»
Сегодня, 22:24 Комментарии3
Грилиш: «Де Брюйне — лучший игрок АПЛ. Его недооценивают»
Сегодня, 19:12 Комментарии5
Бербатов: «Игало нужно бороться за постоянный контракт в „Ман Юнайтед“»
Сегодня, 18:24 Комментарии2
Калитвинцев: «Нельзя пить за три дня до матча, после — пожалуйста»
Сегодня, 17:40 Комментарии5
Министр здравоохранения: «Гасперини действовал безответственно»
Сегодня, 17:10 Комментарии2
Помощник тренера «Байера»: «Хаверц обладает элегантностью Зидана»
Сегодня, 16:04 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 21:56
Скорее нее попасть в топ 4, чем попасть.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 21:43
Рановато еще в топ 4
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:43
нет у них практически шансов))только чудо может помочь))
swift stream
swift stream
сегодня в 21:40
Шансы есть и у других.
drug01
drug01
сегодня в 21:04
Шансы есть это уже хорошо!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:59
Будем надеяться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100