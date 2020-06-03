Бербатов: «У МЮ очень большие шансы попасть в топ-4»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о возобновлении сезона в АПЛ , а также оценил шансы «красных дьяволов» попасть в топ-4:

Любопытно, как физически и морально готовы команды. Также хочу узнать, сколько игр понадобится для того, чтобы футбол вернулся на привычный уровень скорости и интенсивности. Может быть, матчи будут выглядеть как товарищеские. Такое же чувство было и при просмотре Бундеслиги.