Бербатов: «У МЮ очень большие шансы попасть в топ-4»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о возобновлении сезона в АПЛ, а также оценил шансы «красных дьяволов» попасть в топ-4:
Любопытно, как физически и морально готовы команды. Также хочу узнать, сколько игр понадобится для того, чтобы футбол вернулся на привычный уровень скорости и интенсивности. Может быть, матчи будут выглядеть как товарищеские. Такое же чувство было и при просмотре Бундеслиги.
У МЮ очень большие шансы на топ-4. Надеюсь, что команда будет готова к этой борьбе, потому что отставание от «Челси» в 3 очка — это ничто.
Ранее Бербатов прокомментировал возвращение полузащитника Поля Погба в строй после травмы.