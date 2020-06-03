Грилиш: «Де Брюйне — лучший игрок АПЛ. Его недооценивают»

Хавбек «Астон Виллы» признался, что хочет играть на уровне хавбека «Манчестер Сити» :

Де Брюйне мне очень нравится. Считаю, что он просто невероятен. Когда играю на позиции восьмого номера, то, наверное, стараюсь основываться на его игре. У Де Брюйне есть все качества. Думаю, что его недооценивают, не отдают ему должного признания.