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Грилиш: «Де Брюйне — лучший игрок АПЛ. Его недооценивают»

сегодня, 19:12

Хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш признался, что хочет играть на уровне хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне:

Де Брюйне мне очень нравится. Считаю, что он просто невероятен. Когда играю на позиции восьмого номера, то, наверное, стараюсь основываться на его игре. У Де Брюйне есть все качества. Думаю, что его недооценивают, не отдают ему должного признания.

Де Брюйне — лучший футболист АПЛ. Он играет на уровне Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

Ранее Грилиш заявил, что «Астон Вилла» хочет избежать вылета из Премьер-Лиги ради главного тренера Дина Смита

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:56
Кевину мешает травматизм, а так слов нет он лучший.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:39
Да игрок отличный.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 19:19
Только один из лучших
shlomo
shlomo
сегодня в 19:16
У каждого свое мнение....
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:16
Согласен полностью, что лучший!
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