Грилиш: «Де Брюйне — лучший игрок АПЛ. Его недооценивают»

Хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш признался, что хочет играть на уровне хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне:
Де Брюйне мне очень нравится. Считаю, что он просто невероятен. Когда играю на позиции восьмого номера, то, наверное, стараюсь основываться на его игре. У Де Брюйне есть все качества. Думаю, что его недооценивают, не отдают ему должного признания.
Де Брюйне — лучший футболист АПЛ. Он играет на уровне Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.
Ранее Грилиш заявил, что «Астон Вилла» хочет избежать вылета из Премьер-Лиги ради главного тренера Дина Смита.