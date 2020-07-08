Лэмпард: «Сейв Кепы и подкат Зума помогли нам удержать преимущество»

Главный тренер «Челси» дал комментарий после победы над «Кристал Пэлас» (3:2) в матче 34-го тура АПЛ .

В первые 60 минут мы выглядели не лучшим образом. Сегодня мы действовали с мячом медленнее привычного и слегка передерживали его. Билли Гилмор сегодня справился неплохо, но в целом я не слишком доволен выступлением нашей полузащиты.

Этот гол очень важен для Тэмми Абрахама, поскольку он постоянно нацелен на ворота. Какое-то время ему не удавалось забить, что бывает с любым нападающим, и сегодняшний мяч добавит ему уверенности. Он великолепно реализовал свой момент. Я доволен своими нападающими и рад, что у нас в команде есть серьёзная конкуренция на этой позиции.

Нам необходимо научиться брать игру под контроль на завершающих стадиях. Мы должны были развивать преимущество при счёте 2:0 и не использовали множество шансов решить исход матча, когда на табло были цифры 3:2. Где-то нам не хватило последнего паса, где-то точного удара. Всё это даёт сопернику шанс вернуться в игру. Сэйв Кепы и подкат Курта Зума помогли нам удержать преимущество в конце матча, когда мы оказались под невероятным давлением.

Кепа кончиками пальцев отвёл угрозу от наших ворот, и мы должны быть благодарны ему за это спасение. Голкипер топ-клуба должен уметь совершать такие сейвы, которые приносят команде очки.

Курт был великолепен, как и в матче против «Уотфорда». Он действовал солидно, был надёжен в защите и отлично действовал с мячом, и это именно то, чего я требую. Заслуги игроков обороны признаются гораздо реже форвардов, однако именно этот подкат спас нам два очка.