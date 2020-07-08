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Мартинес: «Сто процентов, мы должны были побеждать „Лестер“»

08 июля 2020, 07:17
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Голкипер «Арсенала» Дамиан Мартинес дал комментарий после матча с «Лестером» (1:1) в 34-м туре АПЛ.

Сто процентов, мы должны были выигрывать этот матч. До удаления Эдди Нкетиа мы показывали выдающийся футбол и должны были забивать два или три мяча. 

Я знаю Эдди, это не агрессивный футболист. У него поехала нога, он не хотел нанести травму сопернику, красная карточка – жестокое наказание.

Иногда вы забиваете, иногда нет. До удаления мы играли надёжно, и мне не приходилось спасать ворота во втором тайме.

Я знаю, что буду пропускать голы, но надеюсь, что смогу проводить больше сухих матчей за этот клуб. Это то, над чем нам нужно поработать.

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ZaZizu
ZaZizu
10 июля в 09:10
после удаления Нкетии нужно было сразу Торейру выпускать
Maxfas
Maxfas
08 июля в 10:22
Это нужно обязательно.
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 08:20
Лестер выше в таблице, так что и ничья неплохо.
shlomo
shlomo
08 июля в 07:17
Должны , да не обязаны...плохо играли
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