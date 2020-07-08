Мартинес: «Сто процентов, мы должны были побеждать „Лестер“»

Голкипер «Арсенала» дал комментарий после матча с «Лестером» (1:1) в 34-м туре АПЛ .

Сто процентов, мы должны были выигрывать этот матч. До удаления Эдди Нкетиа мы показывали выдающийся футбол и должны были забивать два или три мяча.

Я знаю Эдди, это не агрессивный футболист. У него поехала нога, он не хотел нанести травму сопернику, красная карточка – жестокое наказание.

Иногда вы забиваете, иногда нет. До удаления мы играли надёжно, и мне не приходилось спасать ворота во втором тайме.

Я знаю, что буду пропускать голы, но надеюсь, что смогу проводить больше сухих матчей за этот клуб. Это то, над чем нам нужно поработать.