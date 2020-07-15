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«Спартаку» предложили подписать бывшего хавбека «Боруссии» и «Реала»

15 июля 2020, 00:10

«Спартак» получил предложение подписать бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» и «Реала» Нури Шахина

По информации источника, услуги Шахина, помимо «Спартака», были предложены клубам из Ближнего Востока, Африки и МЛС. Отмечается, что сам Шахин хочет продолжить карьеру в Америке.  

На данный момент 31-летний турок находится в статусе свободного агента. Последним клубом Нури был бременский «Вердер», который он покинул 1 июля 2020 года по истечении срока контракта.

Также известно, что Шахин восстанавливается от травмы бедра, полученной в мае. 

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
15 июля в 13:00
Я все таки думаю, что все зависит от тренера. Вот у Евсеева как команды бьются??? Да и у других тоже. А нашим уж очень комфортные условия наверное создали, что они лишний раз и ногой пошевелить леняться. Да и вообще многое странно. Игроки то и неплохие, многие играют за Сборные. Вон Пашалич у нас мучился, а как теперь играет за Аталанту??? Тоже я думаю с Тилем, уйдет и заиграет. Бакаев стал закисать. Многое не понятное творится в Спартаке.
galem72
galem72
15 июля в 12:05
А предложил, видимо, автор этого вброса. ))
матос
матос
15 июля в 11:43
Не нужен это хрусталь возрастной.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
15 июля в 11:17
А между тем , золото у нас выиграли ,практически пенсионеры ,а не недоделанная молодёжь ! Вот и думай тут ,что лучше, брать опытных ,но в возрасте , или собирать трусливых молодых птенцов ?!
Сп62
Сп62
15 июля в 09:47
Мало ли кто кого предлагает. Реакции Спартака и Шамиля нет и говорить не о чём.
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ VAN ARM (раскрыть)
15 июля в 09:14
Кто бы говорил,вы профи в этом плане
ekliziast
ekliziast
15 июля в 07:53
Спартак не мусоросборник и не отстойная яма, пусть предложат Зени в фармклубы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 июля в 07:35, ред.
У нас молодая команда....., а этот дядечка уже пенсионер. Куда его...??? На печку...???))).
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 07:17
пусть берут )))у них богатый в этом опыт)))))
kotmyshka
kotmyshka
15 июля в 06:15
утка или на фиг
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 05:34
Нафиг он нужен
Тага Дага
Тага Дага
15 июля в 04:26
Лучше вернули бы Пашалича...
_Котяра_
_Котяра_ ответ спартак 1987 (раскрыть)
15 июля в 02:20
Гетце это Шюррле 3.0. Мотивации 0, с футболом этот парень завязал после перехода в Баварию.
спартак 1987
спартак 1987
15 июля в 01:24
Гётце нам нужен, сейчас он вроде тоже свободным агентом станет вот вот. куда нам столько опорников?
For56tas
For56tas
15 июля в 00:48
У спартака другие планы, стать Уфой.
drug01
drug01
15 июля в 00:35
Спартак как бедный родственник-хочет всех принять!!!!!
itujan
itujan
15 июля в 00:31
Пенсионеры с травмой как раз для спартака.
Lazurny
Lazurny
15 июля в 00:29
Одного мало было?
Армейская душа
Армейская душа
15 июля в 00:27
Новый Шюррле - это интересно
youtomee
youtomee
15 июля в 00:24
Спартак похоже плотно начал сотрудничать с агенством сбитых летчиков, этот вариант еще хуже Шюррле
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 00:22
Лучше бы гюндогана и вейналдума
STVA 1
STVA 1 ответ Арбалет (раскрыть)
15 июля в 00:15
Это не сказки!Второй Шюрле)
Арбалет
Арбалет
15 июля в 00:11
Каких только сказок не сочинят.
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