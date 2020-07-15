«Спартаку» предложили подписать бывшего хавбека «Боруссии» и «Реала»

1594761058

15 июля 2020, 00:10

«Спартак» получил предложение подписать бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» и «Реала» .

По информации источника, услуги Шахина, помимо «Спартака», были предложены клубам из Ближнего Востока, Африки и МЛС . Отмечается, что сам Шахин хочет продолжить карьеру в Америке.

На данный момент 31-летний турок находится в статусе свободного агента. Последним клубом Нури был бременский «Вердер», который он покинул 1 июля 2020 года по истечении срока контракта.

Также известно, что Шахин восстанавливается от травмы бедра, полученной в мае.