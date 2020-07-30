Отец Кварацхелии рассказал о благотворительности сына

Бадри Кварацхелия, отец полузащитник «Рубина» , рассказал о том, как его сын занимается благотворительностью.

Когда Хвича приехал вместе с Зурико (Давиташвили) в Грузию, их поместили на самоизоляцию на 14 дней. Они сидели дома, не могли выходить, мы приносили им еду и все необходимое. Когда 14 дней прошло, мы сидели всей семьей за столом, и он сказал, что хочет помогать врачам и медсестрам моего района: «Как зарплату получу, отправлю ее людям». Тем, кто потерял работу, кому просто нужна была помощь. Мы позвонили руководству района, они все организовали. Суммы не очень большие, но все равно это имело значение. Пацан так решил, я был очень рад его поступку.

Грузия и пандемия? Если сравнивать с другими странами, у нас очень мало заболевших — около 1200 человек на всю страну, умерших 16. Но народ помогал государству, дисциплина была строгая, после 9 на улицы никто не выходил. Даже сейчас люди в магазины ходят в масках.