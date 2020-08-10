«Фратрия» прокомментировала скандальное судейство в матче «Спартака»

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовала заявление по поводу судейства в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
Виктор Кашшаи, который занимает сегодня пост главы судейского корпуса, должен быть немедленно уволен со своей должности. Его публичные выступления, покрывающие большинство преступных действий арбитров, не выдерживают ни малейшей критики.
Ашот Хачатурянц как глава судейского комитета РФС также, очевидно, не в состоянии справляться с возложенными на него обязанностями и должен покинуть свой пост.
То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе.
Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми.
Наша позиция по Виктору Кашшаи и Александру Дюкову остаётся неизменной, и мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните.
Правильно - как минимум подзатыльники по З/П и выговоры!
Почему здесь всё иначе!??? Явно эти люди поболее зарабатывают! И ответственность перед всей страной-болельщиками! Ну, кроме разпромчика, которым это вообще не знакомо!
Правильно - как минимум подзатыльники по З/П и выговоры!
Почему здесь всё иначе!??? Явно эти люди поболее зарабатывают! И ответственность перед всей страной-болельщиками! Ну, кроме разпромчика, которым это вообще не знакомо!
В любом случае, есть регламент и в нем все прописано. Но правила должны быть правильными. Мы не можем нести спортивные наказания за административные и уголовные правонарушения", - цитирует Митрофанова "Спорт-Экспресс".
----------------------ЧИТАЙ. ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С ЧЕМПИОНАТА???? ОТВЕТЬ, ТЫ ЕГО ВИДИШЬ!?
В любом случае, есть регламент и в нем все прописано. Но правила должны быть правильными. Мы не можем нести спортивные наказания за административные и уголовные правонарушения", - цитирует Митрофанова "Спорт-Экспресс".
----------------------ЧИТАЙ. ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С ЧЕМПИОНАТА???? ОТВЕТЬ, ТЫ ЕГО ВИДИШЬ!?
Источник: Комсомольская правда23.11.2012 00:08
... ну что будете сниматься?????
Источник: Комсомольская правда23.11.2012 00:08
... ну что будете сниматься?????
Третьи в эмоциях говорят бред, что потом не могут зделать то что наговорили. Нужно успокоиться. И уважать друг друга. А Сочи со Спамом должны переигрывать .
Третьи в эмоциях говорят бред, что потом не могут зделать то что наговорили. Нужно успокоиться. И уважать друг друга. А Сочи со Спамом должны переигрывать .
В футболе ведь без «Фратрии» никак...)))
В футболе ведь без «Фратрии» никак...)))