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«Фратрия» прокомментировала скандальное судейство в матче «Спартака»

сегодня, 12:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовала заявление по поводу судейства в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

Виктор Кашшаи, который занимает сегодня пост главы судейского корпуса, должен быть немедленно уволен со своей должности. Его публичные выступления, покрывающие большинство преступных действий арбитров, не выдерживают ни малейшей критики.

Ашот Хачатурянц как глава судейского комитета РФС также, очевидно, не в состоянии справляться с возложенными на него обязанностями и должен покинуть свой пост.

То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе.

Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми.

Наша позиция по Виктору Кашшаи и Александру Дюкову остаётся неизменной, и мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните.

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 14:22
Всё правильно и бороться надо не только против произвола судейского корпуса но и против засилья бомжей на руководящих постах нашего футбола!
denmig
denmig
сегодня в 14:14
Достало уже все это! - что э там за суммы такие, что на такое идут судейки!??? Или уже как в 37-ом - к стенке что ли ставят!???
denmig
denmig
сегодня в 14:11, ред.
Мне вот интересно - приходит, значит, на работу сварщик и начинает "косячить" . Что с ним сделают после первой пары брака!???
Правильно - как минимум подзатыльники по З/П и выговоры!
Почему здесь всё иначе!??? Явно эти люди поболее зарабатывают! И ответственность перед всей страной-болельщиками! Ну, кроме разпромчика, которым это вообще не знакомо!
порт
порт
сегодня в 14:11
А за кого, после исчезновения клуба, болельщики кб будут топить, за коней?
Анд-м
Анд-м
сегодня в 14:04
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 13:47
    Тезис Фратрии каждый раз один и тот же: всех уволить...Кашшаи, Казарцева, Дюкова, даже Федуна)))) Все виноваты, кроме бездарей-футболистов, которые не могут выигрывать матчи.Придите на тренировку и дайте им люлей, увольняльщики нашлись...
    протон1
    протон1
    сегодня в 13:42
    я сам за Краснодар. но тут согласен со Спамом. . это беспридел судейского корпуса уже надоел
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:41
    слабое заявление. ждал большего.
    Лакшери
    Лакшери ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 13:37, ред.
    Есть разница между акционеры могут задуматься и завтра мы снимаемся с чемпионата?
    cska vperiod
    cska vperiod ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 13:31
    Альфия, добрый день! Федун думает, что он торгах и блефует, пусть снимается, духа не хватит, а если не снимется то дискредитирует себя. Он сейчас подтянул фратрию, журналистов в виде чердака, шмурнова, шнобеля, те в свою очередь подтягивают ловчевых, хусаиновых и всех тарасовских для нагнетания атмосферы и всё это не имеет ничего общего с футболом.
    Лакшери
    Лакшери ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 13:30
    "Динамо" пытается торпедировать ситуацию однозначно: виноват "Зенит". Но если все будет так однозначно, акционеры "Зенита" могут задуматься о том, стоит ли продолжать участие в чемпионате России.

    В любом случае, есть регламент и в нем все прописано. Но правила должны быть правильными. Мы не можем нести спортивные наказания за административные и уголовные правонарушения", - цитирует Митрофанова "Спорт-Экспресс".
    ----------------------ЧИТАЙ. ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С ЧЕМПИОНАТА???? ОТВЕТЬ, ТЫ ЕГО ВИДИШЬ!?
    Альфи
    Альфи ответ Лакшери (раскрыть)
    сегодня в 13:25
    Петербургский клуб наказали за петарду , брошенную во время матча с «Динамо». От взрыва петарды пострадал вратарь московского клуба Антон Шунин. В итоге арбитр остановил встречу на 37-й минуте. Именно после этого гендиректор питерского клуба объявил о возможном снятии с чемпионата России. Максим Митрофанов пояснил, что сделал заявление о снятии клуба с российского чемпионата «на эмоциях». По его словам, в клубе даже не думали всерьез рассматривать возможность выхода команды из премьер-лиги.
    Источник: Комсомольская правда23.11.2012 00:08
    ... ну что будете сниматься?????
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ Армейская душа (раскрыть)
    сегодня в 13:24
    Самая главная истеричка у вас главным тренером числится.
    blitz
    blitz
    сегодня в 13:21, ред.
    Гнать всех этих газпромовских судей. Сегодня Спартак, завтра ЦСКА, Динамо, Ростов,Краснодар, Рубин...
    n272nm
    n272nm ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 13:19
    Никто ничего не обещал. В Фонтанке написали про мифических акционеров, но даже при этом, никто ничего не обещал, а "рассматривалась возможность"(С) . Это не говоря уже о том, что Фонтанка та еще помойка ярко желтого цвета.
    Лакшери
    Лакшери ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 13:16, ред.
    Хахах, давай покажи мне откуда ты это взял? У тебя факты есть или ты только из тех слухов которые писали в жёлтой прессе сейчас это поднял??? Хоть один официальный представитель клуба об этом заявлял? Подтверждал это? Это был обычный слух. Кто тебе что там 8 лет назад обещал?
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Лакшери (раскрыть)
    сегодня в 13:11
    Зенит 8 лет назад тоже обещал сняться с чемпионата и переехать в Севастополь, только вот что-то до сих пор не выполнил обещанного
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 13:09
    Всё правильно.Хватит молчать.Пока молчим, эти бизнесмены со свистками в руках и газовыми месторождениями в голове так и будут творить свои тёмные дела и прикрываться своей неприкосновенностью.Они боятся только открытого неповиновения и сопротивления потому что сами отъявленные трусы.
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 12:59
    Такое впечатления что кряковирус мозги всем засорил. Одни свестят что попало, другие играют не понятно во что.
    Третьи в эмоциях говорят бред, что потом не могут зделать то что наговорили. Нужно успокоиться. И уважать друг друга. А Сочи со Спамом должны переигрывать .
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 12:56
    Эти клоуны то куда лезут, опять тут как тут. Возомнили себя пля большой политической силой, в каждой бочке затычкой хотят быть.
    текепбир
    текепбир
    сегодня в 12:53
    только не по отдельности а всем болельщикам всех клубов надо реагировать. сегодня Спартак завтра Ростов. в таких случаях надо единым фронтом выступать. не мясом или конями а единым обществом болельщиков Российского футбола! мне например победа Зенита с таким однобоким судейством не нужна. завтра придет президент какой то друган Федуна к примеру и .... в общем надо быть дружными сплочено биться за чистый футбол и соперничать только на поле и с трибун стадиона!!!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 12:53
    спартачи продолжают истерить, но они главное не могут понять: как не умели играть в футбол, так никак и не научатся
    cska vperiod
    cska vperiod ответ Petergoff (раскрыть)
    сегодня в 12:53
    В этом сезоне Уважаемы в нашем чемпионате происходят странности, которых не было никогда и нигду, бодаются два олигарха и каждый решил показать свою значимость а страдае футбол и болельщики.
    Лакшери
    Лакшери
    сегодня в 12:48
    Кто они такие чтобы раздавать советы кто и когда должен быть уволен. Они никто, 0. Их розового клуба больше не будет в чемпионате, предводитель свиней дал слово сняться с РПЛ, пора бы уже понять
    Petergoff
    Petergoff ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 12:48
    Вопрос-Уважаемый, играли Спартак и Сочи. При чём здесь вообще Зенит?
    Багров-брат
    Багров-брат
    сегодня в 12:48
    Ну вот, теперь развергнутся устои,
    В футболе ведь без «Фратрии» никак...)))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 12:46
    Цирк продолжается!!!!!
    Petergoff
    Petergoff
    сегодня в 12:44
    Ну, если фратрия приказала....))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:44
    Если бы болельщики спартака в лице некоего бандформирования былибы последовательными в своих действиях то наверняка они нашли бы поддержку всего футбольного сообщества России. Однако, они умалчивают когда арбитры необоснованно свистят в пользу спартака, быть последовательным означает, что они в прошлом сезоне в игре с теми же сочинцами когда нечестно присвоили себе очки по ошибке арбитра они должны были выступать против произвола другой команды, а так получается нам можно а другим нельзя. Более того, они сейчас идут на поводу всяких бестолковых заявлений федуна, в частности о снятии с чемпионата, что влечёт за собой необоснованные колосальные расходы с которыми федун сам не справится а лишь возложит на плечи россиян через свои лукойловские заправки. Следущий момент момент заключается в том, что федуну не удалось очередной раз создать сплочённую команду где все шагают в ногу и тут прекрасная возможность сразу же всё валить на судей, хотя я их не оправдываю и считаю, что второй пенальти высосан из пальца. Тем не менее мы все были свидетелями как вчера играл спартак, его хватило на 20 минут и им повезло, что за это время успели забить два гола а остальные 70 минут, при всём моём негативном отношении к ним, выглядели лучше. Федун человнк не глупый и понимает, что он должен будет ответить перед болельщиками и решил сразу же пойти в атаку. Скажу честно, к Кашшаи и всему судейскому корпусу нет доверия ни у кого, зенит за последние годы вызвал к себе ненависть но и спартак своими действиями вызывает к себе негатив.
    Серж 5454
    Серж 5454
    сегодня в 12:39
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