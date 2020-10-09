Директор «Кальяри»: «Надеялись, что нам удастся подписать Наингголана»

Директор «Кальяри» Пьерлуиджи Карта заявил, что клуб усиленно работал над подписанием полузащитника «Интера» Раджи Наингголана, но не смог добиться успеха.
Мы очень разочарованы, так как на самом деле очень надеялись, что нам удастся заключить сделку.
Вечером в день крайнего срока у президента Томмазо Джулини зазвонил телефон, это был «Интер». Мы были уверены, что сможем найти решение, но потом поняли, что трансфера не будет. Президент до последней минуты пытался заполучить Наингголана, но в конце концов нам пришлось оставить эту идею.
Если условия будут правильными, мы попробуем еще раз, но это всегда сложно. У нас было чувство, что «Интер» действительно не хотел отпускать его. Цифры, которые они называли, были просто вне нашей досягаемости.
Напомним, что прошедший сезон Наингголан провел в «Кальяри» на правах аренды.