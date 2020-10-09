Директор «Кальяри»: «Надеялись, что нам удастся подписать Наингголана»

Директор «Кальяри» Пьерлуиджи Карта заявил, что клуб усиленно работал над подписанием полузащитника «Интера» , но не смог добиться успеха.

Мы очень разочарованы, так как на самом деле очень надеялись, что нам удастся заключить сделку.

Вечером в день крайнего срока у президента Томмазо Джулини зазвонил телефон, это был «Интер». Мы были уверены, что сможем найти решение, но потом поняли, что трансфера не будет. Президент до последней минуты пытался заполучить Наингголана, но в конце концов нам пришлось оставить эту идею.

Если условия будут правильными, мы попробуем еще раз, но это всегда сложно. У нас было чувство, что «Интер» действительно не хотел отпускать его. Цифры, которые они называли, были просто вне нашей досягаемости.