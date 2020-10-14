Роналду вернулся из Португалии в Италию из-за правил карантина

Нападающий Криштиану Роналду заразился коронавирусом.
Как сообщается, звёздный форвард покинул расположение сборной Португалии и вернулся в Турин. Такое решение футболиста связано с тем, что карантин в Португалии длится 14 дней, а в Италии — 10.
Таким образом, Роналду надеется сыграть в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 28 октября. Португалец сможет принять участие во встрече, если сдаст отрицательный тест на коронавирус 21 октября.
Нет лучше про нытика гнома?
Нет лучше про нытика гнома?
Если Юве вся заболеет,то ее точно снимут с ЛЧ, церемониться не будут,это не Барса и не Реал. Да и если они в сериале играть не будут, то надо ставить технари и пусть возвращаются в свою любимую лигу.
Если Юве вся заболеет,то ее точно снимут с ЛЧ, церемониться не будут,это не Барса и не Реал. Да и если они в сериале играть не будут, то надо ставить технари и пусть возвращаются в свою любимую лигу.