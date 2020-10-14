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Роналду вернулся из Португалии в Италию из-за правил карантина

14 октября 2020, 14:30

Нападающий Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

Как сообщается, звёздный форвард покинул расположение сборной Португалии и вернулся в Турин. Такое решение футболиста связано с тем, что карантин в Португалии длится 14 дней, а в Италии — 10.

Таким образом, Роналду надеется сыграть в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 28 октября. Португалец сможет принять участие во встрече, если сдаст отрицательный тест на коронавирус 21 октября.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
15 октября в 10:17
    feris1
    feris1
    14 октября в 20:25
    Вон Трамп через три дня выздоровел)))
    feris1
    feris1
    14 октября в 20:23, ред.
    Тага Дага
    Нет лучше про нытика гнома?
    112910415
    112910415
    14 октября в 20:04
    тонко задумано
    VV V
    VV V
    14 октября в 18:36
    Трансвеститы и трансгендеры правят Европой !
    Союзник противников
    Союзник противников
    14 октября в 17:36
    Интересно,его когда-нибудь в этом "обществе равноправия" кто-нибудь призовёт к порядку???
    berda2003
    berda2003
    14 октября в 16:58
    казачок-то засланный...
    Тага Дага
    Тага Дага
    14 октября в 16:09
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
      14 октября в 15:59
      Одни для всех, но ведь Кришна это не все, он же небожитель планеты Нарцисс.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      14 октября в 15:57, ред.
      Поехал итальянцев инфицировать,видать португальцы дали пинок под зад. Ждём 21 октября отрицательный тест,по другому у Ювы и быть не может,ещё к расходам 236 лямов,добавятся издержки.
      Если Юве вся заболеет,то ее точно снимут с ЛЧ, церемониться не будут,это не Барса и не Реал. Да и если они в сериале играть не будут, то надо ставить технари и пусть возвращаются в свою любимую лигу.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      14 октября в 15:40
      А где истерика на руководство Юве? Опять девка за слова не отвечает?!
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      14 октября в 15:33
      Роналду приложит все силы что бы выйти на поле против Барсы и обыграть Месси
      Шишанутый
      Шишанутый
      14 октября в 15:29
      Надеюсь успеет выздороветь. Все болельщики футбола хотят снова увидеть противостоянее Месси-Роналду.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      14 октября в 15:15
      Сыграет,куда он денется!
      NGYRZ
      NGYRZ
      14 октября в 14:49
      Да задолбал этот ковид.
      Zenit_84
      Zenit_84
      14 октября в 14:44
      Кто меньше? Слабо 7 дней!
      David Young
      David Young
      14 октября в 14:34
      Это к лучшему, матч Португалии со Швецией важен, но он всё равно не сможет сыграть, да и этот матч для Португалии имеет меньшее значение, чем матч с Барселоной для Ювентуса.
      НАВСЕГДА
      НАВСЕГДА
      14 октября в 14:34
      И что ты приперся с инфекцией?
      Q-J-G
      Q-J-G
      14 октября в 14:31
      Правила должны быть одни для всех...
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