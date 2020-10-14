Роналду вернулся из Португалии в Италию из-за правил карантина

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14 октября 2020, 14:30

Нападающий заразился коронавирусом.

Как сообщается, звёздный форвард покинул расположение сборной Португалии и вернулся в Турин. Такое решение футболиста связано с тем, что карантин в Португалии длится 14 дней, а в Италии — 10.

Таким образом, Роналду надеется сыграть в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 28 октября. Португалец сможет принять участие во встрече, если сдаст отрицательный тест на коронавирус 21 октября.