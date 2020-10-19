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Галактионов: «Не общался с руководством РФС о своём будущем»

19 октября 2020, 09:31

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о том, что ещё не обсуждал своё будущее в команде с РФС.

Мы только недавно завершили отборочный этап чемпионата Европы. На сегодняшний день ни с кем из руководства РФС диалога о дальнейшем не было, но мы с огромным уважением относимся друг к другу. Что касается клубной составляющей, то очень приятно, что на нашу работу обращают внимание! Надо дождаться диалога с руководством РФС и понять, в каком направлении мы будем двигаться дальше.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
19 октября в 10:35
Стоит просить прибавки.
Анпилкин
Анпилкин
19 октября в 09:54
Может все получится
Zenit_84
Zenit_84
19 октября в 09:51
Вперёд, сборная!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 октября в 09:31
Новый контракт дадут.
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