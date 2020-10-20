Дибала просит у «Ювентуса» зарплату в размере более 10 млн евро в год

Стало известно, сколько хочет зарабатывать нападающий Пауло Дибала в «Ювентусе».
Ранее появились разговоры, что туринский клуб хочет продлить контракт с форвардом. Однако переговоры между сторонами зашли в тупик.
Действующий договор рассчитан до 2022 года. Дибала хочет зарабатывать в «Юве» более 10 млн евро за сезон, что не вписывается в зарплатный бюджет туринцев, из-за чего и случились разногласия.
Посмотрим чем эти переговоры закончатся. Но в итоге, я думаю, договорятся.
Всем здоровья.
Посмотрим чем эти переговоры закончатся. Но в итоге, я думаю, договорятся.
Всем здоровья.