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Дибала просит у «Ювентуса» зарплату в размере более 10 млн евро в год

сегодня, 13:21

Стало известно, сколько хочет зарабатывать нападающий Пауло Дибала в «Ювентусе».

Ранее появились разговоры, что туринский клуб хочет продлить контракт с форвардом. Однако переговоры между сторонами зашли в тупик.

Действующий договор рассчитан до 2022 года. Дибала хочет зарабатывать в «Юве» более 10 млн евро за сезон, что не вписывается в зарплатный бюджет туринцев, из-за чего и случились разногласия.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:06
Мир ,приди в себя.Это просто Дибала.
Ozabot
Ozabot ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 16:37
Да хрен с ним с Роналду. Он продукт маркетингового отдела. Но почему у Рабью и Рэмзи зарплата такая же как у Дибалы? Прикинь, ты пашешь годами на компанию, а тут приводят двух мутных ребят, которых тупо выгнали из прежних работ, и дают им такой же оклад как тебе. В итоге они работают меньше тебя, но получают столько же.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 16:34
Все правильно делает. Весь прошлый сезон он был джокером команды и спасал со скамейки игру, когда все эти дурацкие эксперименты Сарри заводили матчи в тупик.
Плюс взяли сопляка Де Лигта и сразу же дали ему зарплату больше, чем у Пауло, который уже несколько сезонов пашет за клуб. Естественно, он от этого не в восторге. У деревяшек Рэмзи и Рабью такая же зарплата как у него, а они пришли в клуб позже Дибалы. Это, как минимум, несправедливо.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 15:47
не заслужил столько...да и времена сейчас тяжелые
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:08
просить можно и 100 ))только не дадут и 10))))
Loko57
Loko57
сегодня в 14:39
Человеку на еду не хватает, а Ювентус упирается. Постыдились бы...
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 14:14
Лучший игрок Ювентуса и должен зарабатывать больше всех. Дибала выходит и делает результат, вся красота футбола, если вообще это применимо к туринскому клубу, исходит именно от аргентинца. А когда тот смотрит на 30-ть миллионов обычного пенальтиста в клубе, то резонно возникает вопрос - почему он даже трети этой зарплаты не имеет.
Всецело на стороне Дибалы, чем больше выбьет, тем лучше.
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 14:11
Если с мясом)
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 14:05
Он талантище и очень креативный, спору нет. Но вот стабильностью не отличается, а просит под 14 миллионов. Головоломка для Паратичи.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
сегодня в 13:59
Борщ это хорошо
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 13:50
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 13:49
    Да уж...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:46
    Норм для Дибалы!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 13:45, ред.
    Почему не наиграл да же на 5?помню в прошлом сезоне выташил юве из группы забивал важные голы,а гей был в тени он только Лиону забивал,а получает больше всех,ты должен был написать урезать зарплату гею,и подписать новый контракт с Дибалой.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:39
    Ранее руководство Ювентуса заявляло, что хочет сделать Дибалу рекламным лицом клуба. Вот Дибала и упирается. Роналду получает 30 млн - это Дибалу и смущает. Не может же лицо клуба получать меньше кого то??? Дибала еще достаточно молод и продавать его Юве явно не хочет, но и платить много не хочет.
    Посмотрим чем эти переговоры закончатся. Но в итоге, я думаю, договорятся.
    Всем здоровья.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:31
    Да уж тупиковый тупик....хотеть можно сколько угодно, но иногда нужно быть поскромнее...если не ошибаюсь, то Пауло хотели даже обменять на Погба...за прошлый сезон за Юве выступил не плохо (11 голов и 10 ассистов) и даже Пирло хочет чтобы он остался (Андреа хочет вернуться к схеме «3-5-2», а в качестве форвардов использовать аргентинца и Рона)....не знаю даже нужно ли его оставлять или продать (пока есть спрос)...посмотрим какой будет выход из этого тупика...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:29
    Не хилый у него аппетит...
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь
    сегодня в 13:24
    Не выпросит. Дураков нет. Вот как начнёт играть на эту сумму, то бишь зарабатывать. Тогда и без прошения получит. Пока он и на пятёрку не играет.
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