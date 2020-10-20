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Агент: «У Головина будет хорошая европейская карьера»

сегодня, 20:25

Полузащитник «Монако» Александр Головин заинтересовал европейские топ-клубы. Об это заявил агент Олег Артёмов.

Этим летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и ПСЖ. Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определённое обсуждение было. Пока Саша в «Монако», но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всё закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 20:43
будет на пилораме сидеть . полировать будет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:42
Пока только болеет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:42
Будет карьера,если играть будет,а не лечиться!
Брулин
Брулин
сегодня в 20:28
"Ещё с Реалом, Байерном и Ливерпулем" добавил агент Головина
David Young
David Young
сегодня в 20:25
Вполне возможно, что так.
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