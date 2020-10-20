Агент: «У Головина будет хорошая европейская карьера»

Полузащитник «Монако» заинтересовал европейские топ-клубы. Об это заявил агент Олег Артёмов.

Этим летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и ПСЖ . Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определённое обсуждение было. Пока Саша в «Монако», но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всё закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера.