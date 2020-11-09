Игорь Федотов: «Не выиграй „Зенит“, и из-за судейства началась бы истерика»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошёл на 56-й минуте матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (3:1).
На 56-й минуте при счёте 0:1 следовало назначить 11-метровый в ворота «Краснодара». Оздоев хотел сыграть в мяч, а Мартынович, в прыжке высоко задрав ногу, попал Оздоеву по голове. Москалёв как минимум должен был увидеть там опасную игру. Почему не вмешался VAR, не знаю, но судья «отскочил»: не выиграй «Зенит», и из-за неназначенного пенальти началась бы истерика.
Напомним, что «Зенит» обратился в ЭСК РФС по вопросу судейства в матче с «Краснодаром».
А вот Москалев Спартаку обеспечивает чуть не 100% очков .
Если Вилкова убрали на неопределенный срок, почему нельзя пожаловаться на Москалева? Тем более, косяки то были. А там кто победил- по барабану. Накосячил - разберут и выгонят. И это правильно, нечего борзеть. .
А вот Москалев Спартаку обеспечивает чуть не 100% очков .
Если Вилкова убрали на неопределенный срок, почему нельзя пожаловаться на Москалева? Тем более, косяки то были. А там кто победил- по барабану. Накосячил - разберут и выгонят. И это правильно, нечего борзеть. .
Просто так нужно,вот они и пользуются этим!
Все схвачено и под прицелом))!!!
Контролируют ситуацию с разных сторон!!!
Просто так нужно,вот они и пользуются этим!
Все схвачено и под прицелом))!!!
Контролируют ситуацию с разных сторон!!!