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Игорь Федотов: «Не выиграй „Зенит“, и из-за судейства началась бы истерика»

сегодня, 21:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошёл на 56-й минуте матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (3:1).

На 56-й минуте при счёте 0:1 следовало назначить 11-метровый в ворота «Краснодара». Оздоев хотел сыграть в мяч, а Мартынович, в прыжке высоко задрав ногу, попал Оздоеву по голове. Москалёв как минимум должен был увидеть там опасную игру. Почему не вмешался VAR, не знаю, но судья «отскочил»: не выиграй «Зенит», и из-за неназначенного пенальти началась бы истерика.

Напомним, что «Зенит» обратился в ЭСК РФС по вопросу судейства в матче с «Краснодаром».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:43
Считается, здесь по крайней мере, что Вилков зенитовский судейка
А вот Москалев Спартаку обеспечивает чуть не 100% очков .
Если Вилкова убрали на неопределенный срок, почему нельзя пожаловаться на Москалева? Тем более, косяки то были. А там кто победил- по барабану. Накосячил - разберут и выгонят. И это правильно, нечего борзеть. .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:36
    Ростов-Уфа-Химки
    Ростов-Уфа-Химки
    сегодня в 22:31
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      сегодня в 22:27
      Ну она и так должна начаться. Судья нагло подсуживал Краснодару, очень многие решения были странными, я удивился как он пенальти в ворота Краснодарцев в первом тайме поставил.
      КАМЮ
      КАМЮ
      сегодня в 22:23
      Такие комменты уже не смешно. Пока истерит в своих разборах лишь экс-судья обиженка.
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 22:14
      Это ход конем от газпрома!
      Просто так нужно,вот они и пользуются этим!
      Все схвачено и под прицелом))!!!
      Контролируют ситуацию с разных сторон!!!
      112910415
      112910415
      сегодня в 22:14
      беда миновала
      МапС
      МапС
      сегодня в 22:12
      Какая истерика? У газпрома всё под контролем. Результат достигнут, зачем отвлекаться на такие мелочи.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 22:11
      Они даже выиграв начали истерить.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      сегодня в 22:04
        mihaluch
        mihaluch
        сегодня в 22:03
        Ничего не началось просто обратите внимание.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        сегодня в 21:57
        Истерика и так началась
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