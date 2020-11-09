Игорь Федотов: «Не выиграй „Зенит“, и из-за судейства началась бы истерика»

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сегодня, 21:56

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошёл на 56-й минуте матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (3:1).

На 56-й минуте при счёте 0:1 следовало назначить 11-метровый в ворота «Краснодара». Оздоев хотел сыграть в мяч, а Мартынович, в прыжке высоко задрав ногу, попал Оздоеву по голове. Москалёв как минимум должен был увидеть там опасную игру. Почему не вмешался VAR , не знаю, но судья «отскочил»: не выиграй «Зенит», и из-за неназначенного пенальти началась бы истерика.