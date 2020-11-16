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Джано: «Сейчас у меня второй этап восстановления»

сегодня, 15:22

Бывший полузащитник «Спартака» Джано опроверг слухи о том, что он решил завершить карьеру.

Вчера сидел дома и смотрел матч Грузия — Армения, после матче мне скинули эту новость. Что я могу сказать? Я не люблю, кода появляется неправильная информация про меня.

Если мне придет мысль о завершении карьеры, то я первым об этом скажу. Вместо меня зачем что-то говорить?

Я после Москвы был в Турции, где лечился и прошел обследование. Сейчас у меня второй этап восстановления, я ездил проверять свое здоровье. Мне сказали, что ничего серьезного, сейчас я прохожу лечебные процедуры, бегаю и занимаюсь. Думаю, что в январе я уже буду готов на 100%. Просто вопрос в боковых связках, которые не дают покоя, а в остальном все нормально.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 16:18
здоровье не купишь...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:08
Завязывать ему пора с профессиональным спортом, дабы не остаться на всю жизнь в инвалидной коляске, организм не тянет такие нагрузки.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:05
"Бандитские" ноги и руки изрешетили парня всего!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:51
Сгубили травмы его
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:39
На былой уровень уже вряд ли выйдет.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:24
Да уж...а какие надежды подавал...удачи и здоровья
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