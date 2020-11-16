Джано: «Сейчас у меня второй этап восстановления»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано опроверг слухи о том, что он решил завершить карьеру.

Вчера сидел дома и смотрел матч Грузия — Армения, после матче мне скинули эту новость. Что я могу сказать? Я не люблю, кода появляется неправильная информация про меня.

Если мне придет мысль о завершении карьеры, то я первым об этом скажу. Вместо меня зачем что-то говорить?

Я после Москвы был в Турции, где лечился и прошел обследование. Сейчас у меня второй этап восстановления, я ездил проверять свое здоровье. Мне сказали, что ничего серьезного, сейчас я прохожу лечебные процедуры, бегаю и занимаюсь. Думаю, что в январе я уже буду готов на 100%. Просто вопрос в боковых связках, которые не дают покоя, а в остальном все нормально.