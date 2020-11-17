6 игроков сборной Украины заразились COVID-19 перед матчем со Швейцарией

Сообщается, что тесты на коронавирус полузащитника Руслана Малиновского, защитника Сергея Кривцова и форварда Жуниора Мораеса показали положительный результат.
Также COVID-19 выявлен у тренера по физподготовке Ивана Баштового. Ранее коронавирусом заразились Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь.
Таким образом, сборная Украины потеряла шесть игроков перед заключительным матчем Лиги Наций с командой Швейцарии.
Предварительное решение о переносе игры на более поздний срок уже принято, после того как главный врач швейцарского кантона Роджер Харстолл запретил проведение матча, несмотря на разрешение от УЕФА. В ближайшее время о переносе встречи должно быть объявлено официально.
Предварительное решение о переносе игры на более поздний срок уже принято, после того как главный врач швейцарского кантона Роджер Харстолл запретил проведение матча, несмотря на разрешение от УЕФА. В ближайшее время о переносе встречи должно быть объявлено официально.