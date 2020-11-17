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6 игроков сборной Украины заразились COVID-19 перед матчем со Швейцарией

17 ноября 2020, 14:33
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина17.11.2020 в 22:45 Матч перенесен

Сообщается, что тесты на коронавирус полузащитника Руслана Малиновского, защитника Сергея Кривцова и форварда Жуниора Мораеса показали положительный результат.

Также COVID-19 выявлен у тренера по физподготовке Ивана Баштового. Ранее коронавирусом заразились Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь.

Таким образом, сборная Украины потеряла шесть игроков перед заключительным матчем Лиги Наций с командой Швейцарии.

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Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
17 ноября в 19:02
Чем они там занимаются? В губы сосутся?
Сантус
Сантус
17 ноября в 17:23
Всё.Матч отменили.Боюсь что скоро весь футбол ляжет....(((
Верг
Верг
17 ноября в 17:12
все эти заражанеия в расположениях сборных, нахир игры сборных, от них только сплошной вред
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
17 ноября в 16:29
    Я на стреме
    Я на стреме ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
    17 ноября в 15:36
    а у кого то "Госдеп" в руке )
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    17 ноября в 15:23, ред.
    Тут или матч перенесут на поздний срок, или Украина вылетает из лиги А. Шева там говорят вообще сдурел, предлагает вызвать молодёжный состав U21 с их тренером и выставить их на Швейцарию. Видимо рекорд 1-7 обновить захотел.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ Я на стреме (раскрыть)
    17 ноября в 15:23
    У кого рука Кремля, а у кого рука Госдепа.
    makerdream
    makerdream
    17 ноября в 15:05
    матч заключительного тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины будет перенесён из-за новых случаев заражения COVID-19 в украинской команде.

    Предварительное решение о переносе игры на более поздний срок уже принято, после того как главный врач швейцарского кантона Роджер Харстолл запретил проведение матча, несмотря на разрешение от УЕФА. В ближайшее время о переносе встречи должно быть объявлено официально.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 ноября в 14:54
    Не повезло Украине
    ДАША Д
    ДАША Д
    17 ноября в 14:49
    Лига Наций В светит Украине.
    Я на стреме
    Я на стреме
    17 ноября в 14:44, ред.
    рука кремля! очевидно же .. ))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    17 ноября в 14:41
    Не удивлюсь что там ещё заразились свинкой и ветрянкой
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    17 ноября в 14:39
    Веселуха конечно, каждый матч играть левым составом
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