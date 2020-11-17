6 игроков сборной Украины заразились COVID-19 перед матчем со Швейцарией

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17 ноября 2020, 14:33

Сообщается, что тесты на коронавирус полузащитника , защитника и форварда показали положительный результат.

Также COVID-19 выявлен у тренера по физподготовке Ивана Баштового. Ранее коронавирусом заразились Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь.

Таким образом, сборная Украины потеряла шесть игроков перед заключительным матчем Лиги Наций с командой Швейцарии.